Już możesz testować Androida 16. Google udostępnił pierwszą publiczną wersję beta

Android 16 już gotowy do testowania przez właścicieli urządzeń Google Pixel

Chociaż większość smartfonów z Androidem nie dostała jeszcze aktualizacji do „piętnastki”, to Google od dłuższego już czasu intensywnie pracuje nad kolejną iteracją. Android 16 wszedł właśnie do publicznej bety, dzięki czemu chętne osoby mogą go testować. Oczywiście na razie dotyczy to jedynie użytkowników ze smartfonami Pixel 6 lub nowszymi, którzy zarejestrowali się w programie Android Beta. Jeśli chodzi o harmonogram, powinniśmy w kolejnych miesiącach dostać co najmniej trzy kolejne publiczne wersje beta, zanim w drugim kwartale zobaczymy ostateczną wersję. W drugim kwartale ukaże się też gówna wersja beta z nowymi interfejsami API, a w czwartym kwartale pojawi się pomniejsze wydanie, która ma na celu wyeliminowanie wszelkich pozostałych błędów.

Czytaj też: Przyszłe zegarki Galaxy Watch mogą pomóc wykrywać wczesne objawy cukrzycy

Jeśli chodzi o nowości, mające pojawić się w systemie Android 16, na razie wiemy o kilku z nich. Jedną z najważniejszych funkcji tej wersji beta wydają się aplikacje adaptacyjne. Jak zapewnia Google, mają one skalować się i dostosowywać do ekranu, niezależnie od jego rozmiaru, orientacji lub współczynnika kształtu. Będzie to nowość szczególnie mile widziana na urządzeniach składanych. Ponadto, jak wynika z komunikatu prasowego wydanego przez giganta, aplikacje ukierunkowane na poziom API 36 będą musiały obsługiwać okna o zmiennym rozmiarze na ekranach o szerokości 600 dp lub większej. Deweloperzy nie będą już mogli blokować skalowania i orientacji konkretnych okien aplikacji, co również powinno umożliwić lepsze układy aplikacji na składakach.

Czytaj też: Co z CarPlay 2? Apple nie ma dla nas dobrych wieści

Google ma już u siebieodpowiedź na funkcję Live Activities firmy Apple, wprowadzoną jeszcze w serii iPhone 14 Pro. Aktualizacje na żywo to dynamiczne powiadomienia o bieżących działaniach, takich jak nawigacja, dostawa jedzenia czy zamawianie przejazdów. Teraz firma wdrożyła szablon powiadomień Progrss Style z konfigurowalnymi ikonami, co pomoże w śledzeniu postępów i stanów podróży.

Pierwsza publiczna wersja beta Androida 16 przynosi też natywne wsparcie dla kodeka Advanced Professional Video (APV) do „profesjonalnego nagrywania wideo wysokiej jakości i postprodukcji”, obsługując rozdzielczość do 8K przy przepływności 2 Gb/s. Kolejnym dodatkiem w tym zakresie jest natywne wykrywanie scen w trybie nocnym dla aparatu, ulepszone renderowanie tekstu w pionie i ulepszenia dostępności.

Czytaj też: Aktualizacja iOS 18.3 już w przyszłym tygodniu. Jakie nowości wprowadzi?

To dopiero początek i możemy się spodziewać, że w ramach kolejnych wydań dostaniemy też kolejne nowości. Przez następne miesiące Google będzie rozwijał system Android 16, wprowadzając kolejne zmiany i funkcje, o których na bieżąco będziemy informować.