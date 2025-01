ChatGPT z nowymi funkcjami dla zabieganych i zapominalskich

Co nowego w ChatGPT?

Filmy technologiczne prześcigają się w rozwijaniu swoich chatbotów AI, wyposażając je w coraz to nowe funkcje. Google mocno inwestuje w Gemini, chcąc uczynić z niego prawdziwego cyfrowego asystenta i idzie mu to coraz lepiej. Gemini na smartfonach może wykonywać coraz więcej czynności, a z każdą kolejną aktualizacją tylko ich przybywa. OpenAI nie chce pozostawać w tyle, bo chociaż ChatGPT staje się inteligentniejszy, to wciąż brakuje mu niektórych kluczowych funkcji, dzięki którym można byłoby wykorzystywać go w roli cyfrowego asystenta, mogącego zastąpić Gemini czy Siri.

Na szczęście OpenAI regularnie stara się nadrabiać braki i tym razem wprowadza nową funkcję o nazwie Tasks (Zadania). Jak można się domyślać, pozwoli nam tworzenie list zadań do wykonania, a także ustawianie przypomnień. To bardzo istotne narzędzie, a jego pojawienie się jest kolejnym sposobem na zmniejszenie dystansu między ChatGPT i rozwiązaniami innych firm.

Na razie dostęp do funkcji mają subskrybenci ChatGPT Plus, Team i Pro. By z niej skorzystać, należy wybrać „4o with schedule task” w selektorze modeli ChatGPT, a następnie wpisać swoją prośbę. Jak zauważa The Verge, chatbot może też sugerować konkretne zadania na podstawie naszych wcześniejszych konwersacji, chociaż musimy je najpierw zatwierdzić. Na raz można ustawić 10 aktywnych zadań, a po ich ustawieniu możemy zarządzać powiadomieniami na czacie lub za pośrednictwem zakładki Zadania, dostępnej w menu profilu. Tam również zobaczymy wszystkie ustawione przypomnienia, które będziemy mogli modyfikować lub anulować.

Karina Nguyen z OpenAI podzieliła się na X kilkoma sposobami na użycie nowości, żeby pokazać, że może być ona przydatna w wielu sytuacjach. W tym przypadku została wykorzystana do sprawdzania cen akcji każdego ranka, uczenia się nowego słowa w obcym języku i podsumowywania wszystkich wiadomości AI z danego dnia.

Jak już wspomniałam, obecnie Zadania dostępne są tylko dla płatnych subskrybentów, ale nie ma się co martwić. Open AI już zapowiedziało, że funkcja ta „w końcu będzie dostępna dla każdego, kto ma konto ChatGPT”. Nie trzeba więc będzie płacić, żeby móc z niej skorzystać.