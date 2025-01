WhatsApp naprawdę liczy, że będziemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją

WhatsApp będzie jeszcze nachalniej promował MetaAI

MetaAI, model sztucznej inteligencji firmy Meta, obecny jest już praktycznie we wszystkich usługach giganta, od Facebooka, przez Messengera i na WhatsAppie kończąc. Co irytujące, nie ma nawet sposobu, żeby chatbota dezaktywować, a będzie tylko gorzej. Na Facebooku i Instagramie pojawią się specjalne profile AI, a teraz dowiedzieliśmy się, że także WhatsApp zostanie „wzbogacony” o specjalną przestrzeń bla botów AI. Jak donosi WABetaInfo, Meta testuje właśnie nowy interfejs w wersji beta aplikacji i to jedna z tych zmian, o której dodanie nikt nie prosił, ponieważ nikt jej nie potrzebował.

W wersji beta aplikacji zauważono, że komunikator poświęci jedną z czterech zakładek wyłącznie dla funkcji sztucznej inteligencji. Obejmuje ona wybór „Popularnych postaci AI”, z którymi można rozmawiać, a także inne funkcjonalności, uporządkowane według tematu, takie jak obrazy i naklejki generowane przez AI oraz narzędzie wyszukiwania wykorzystujące Meta AI. Do tej pory do tych narzędzi uzyskiwało się dostęp z zakładki Chaty, ale po aktualizacji wszystko zostanie jeszcze mocniej uwidocznione.

Nowa zakładka AI będzie zawierać wszelkiego rodzaju chatboty oparte na sztucznej inteligencji, z którymi można rozmawiać, w tym modele innych firm, które mogą rozmawiać z użytkownikiem na określone tematy. Jasne, na pewno niektórzy użytkownicy WhatsAppa będą z tego korzystać, jednak czy trzeba to narzucać wszystkim? Skoro już wcześniej wszystkie te funkcje były dostępne i chętne osoby mogły je znaleźć, to powinno tak pozostać, Wszyscy mamy już serdecznie dość tej wszechobecnej sztucznej inteligencji, która pojawia się tam, gdzie nikt jej nie chce.

Przez te zmiany komunikator WhatsApp, dla wielu osób główna aplikacja do kontaktów prywatnych i służbowych, zmienia się w istne śmietnisko pełne funkcji, które są po prostu nieprzydatne. Zresztą, już od dawna trudno zaliczyć WhatsAppa do komunikatorów i bardziej adekwatnym określeniem staje się tutaj serwis społecznościowy, biorąc pod uwagę dodatkowe zakładki. Teraz dochodzą do tego również nachalne funkcje sztucznej inteligencji, a może być jeszcze gorzej.

WABetaInfo znalazł dowody w innej wersji beta, że Meta ma zamiar pozwolić użytkownikom na tworzenie niestandardowych czatbotów AI bezpośrednio w aplikacji. Do tej pory Meta oferowała już taką funkcję, jednak tylko z poziomu AI Studio na Instagramie. Kiedy ta aktualizacja zostanie wprowadzona, nie trzeba będzie wychodzić z WhatsAppa, żeby stworzyć swojego kompana do rozmów. Na szczęście na razie większość z tych narzędzi nie jest dostępnych w Europie, ale nie ma się co łudzić, prędzej czy później i tak ten wysyp AI do nas dotrze.