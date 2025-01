Gemini Live jest już gotowe, by porozmawiać z Tobą po polsku

Nie masz z kim porozmawiać? Pogadaj z Gemini Live

Nowy model sztucznej inteligencji od Google, zaprezentowany latem 2024 roku. Jego celem nie jest jednak wykonywanie zadań, jak standardowa wersja Gemini, a po prostu konwersacje w języku naturalnym. Do wyboru mamy kilka różnych głosów, które możemy wybrać według naszych preferencji, a potem po prostu konwersować z Gemini Live, a model – podobnie jak prawdziwy rozmówca – ma zapamiętywać nasze słowa i rozumieć ich kontekst, dzięki czemu później będziemy mogli wrócić do tego tematu.

Czytaj też: ChatGPT z nowymi funkcjami dla zabieganych i zapominalskich

Chociaż Gemini Live było dostępne w Polsce, to w zasadzie korzystać mogli z niego wybrani użytkownicy i w tym wypadku wcale nie chodzi mi o osoby z subskrypcją Google One AI Premium (chociaż takowa oczywiście była wymagana). Z powodu braku obsługi języka polskiego, swobodne konwersacje można było prowadzić po angielsku lub w innym obsługiwanym języku, a to oczywiście ograniczało jego dostępność dla przeciętnego użytkownika z Androidem.

Czytaj też: Premiera Galaxy S25 za kilka dni, a Samsungowi nie udało się upilnować szczegółów nowych funkcji Galaxy AI

Pierwszym krokiem do przybliżenia nam Gemini Live było przeniesienie go do darmowej wersji, ale tak naprawdę najbardziej znaczące ulepszenie trafiło w nasze ręce teraz. Model sztucznej inteligencji zaczął bowiem rozmawiać po polsku. Udostępnianie obsługi naszego języka jest stopniowe, więc działa raczej na zasadzie ruletki – jedni dostają, inni muszą jeszcze troszkę poczekać i to niezależnie od modelu. U mnie – na Huawei P30 Pro – Gemini Live już działa.

Gemini Live z obsługą języka polskiego

Czytaj też: Android i iOS mają irytujący problem z wiadomościami RCS, a raczej z ich brakiem

By sprawdzić jego dostępność, wystarczy wejść w aplikację Gemini, gdzie powinno pojawić się wam stosowne powiadomienie. Wówczas zostaniecie poproszeni o wyrażenie zgody, a po niej przeprowadzeni przez krótkie wprowadzenie, tłumaczące czym jest ta nowość. Oczywiście jest też możliwość wybrania odpowiadającego nam głosu spośród dziesięciu dostępnych. Warto mieć na uwadze, że jak to zwykle bywa, Gemini Live może czasem działać gorzej i robić drobne wpadki, ale ogólnie radzi sobie naprawdę dobrze. Zresztą, wypróbujcie sami.