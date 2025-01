Home Gry i filmy The Sims na sterydach z Korei. inZOI zapowiada się na wielki hit

inZOI to nadchodzący poważny konkurent dla The Sims prosto z Korei Południowej, nad którym pracuje studio inZOI, a wydawcą jest firma KRAFTON. Do premiery wczesnego dostępu został już zaledwie moment — ta planowana jest na 28 marca tego roku — a cały czas poznajemy na jej temat coraz więcej szczegółów. I nie da się ukryć, że Electronic Arts może mieć powody do obaw.