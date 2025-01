iOS 18.3 rozwiąże problem fałszywych podsumowań powiadomień AI?

Podsumowanie powiadomień w iOS 18.3 zyskuje kilka zmian

Jedną z bardziej znaczących funkcji Apple Intelligence miało być podsumowywanie powiadomień. Funkcjonalność wykorzystuje sztuczną inteligencję do kondensowania otrzymywanych powiadomień. Najpierw narzędzie skanuje długie alerty i stosy powiadomień, dostarczając podsumowania ujęte w zwięzłym, konkretnym komunikacie. Niestety w praktyce to, co miało pomagać, okazało się wprowadzać użytkowników w błąd. Problem nagłośniło BBC, które opublikowało artykuł, opisując w nim przypadki, kiedy to w podsumowaniach powiadomień AI pojawiały się fałszywe informacje. iOS wielokrotnie generował niedokładne nagłówki na podstawie powiadomień push wysyłanych przez aplikację BBC. Wśród przykładów podawanych przez redakcję wymieniono m.in. nieprawdziwe informacje o samobójstwie, zwycięstwach w zawodach czy coming oucie tenisisty. Serwis podkreślał, że to mocno wpływa na jego wiarygodność.

Apple co prawda od razu odpowiedział, że Apple Intelligence wciąż jest w fazie testów beta i jest wciąż poprawiany, a użytkownicy są zachęcani do zgłaszania problemów. Ponadto gigant dodał odpowiednią – chociaż niewielką – ikonę, która ma ostrzegać, że dana treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Jednak te działania nie rozwiązały problemów, bo fałszywe nagłówki się pojawiały, a jak dobrze wiemy, wielu użytkowników nie ma nawyków weryfikowania treści.

Teraz gigant z Cupertino wydał najnowszą wersję beta systemu iOS 18.3, a w nim znalazło się kilka modyfikacji dla funkcji podsumowywania powiadomień AI:

Po pierwszym włączeniu funkcji na ekranie wprowadzającym system wyświetla widoczną etykietę Beta, sygnalizując, że narzędzie jest testowe.

Podczas konfiguracji na wielu stronach jest teraz podkreślane, że funkcja czasami popełnia błędy.

Aplikacje informacyjne i rozrywkowe nie mogą już generować podsumowań powiadomień za pomocą sztucznej inteligencji w systemach iOS oraz w wersjach beta systemów iPadOS i macOS.

Oprócz istniejącej ikony podsumowania w Centrum powiadomień, system iOS wyróżnia tekst alertów generowanych przez sztuczną inteligencję kursywą.

Użytkownicy mogą teraz szybko wyłączyć tę funkcję dla konkretnej aplikacji, przesuwając palcem po powiadomieniu i naciskając przycisk Opcje.

Warto podkreślić, że wyłączenie działania podsumowań dla aplikacji informacyjnych i rozrywkowych jest tymczasowe i potrwa aż do znalezienia odpowiedniej poprawki, usprawniającej działanie Apple Intelligence w tym obszarze. iOS 18.3 w stabilnej wersji pojawi się już w tym miesiącu, ale nie ma pewności, że do tego czasu funkcja uzyska wszystkie konieczne poprawki.