iPhone 17 Pro doczeka się dużej modernizacji aparatu

iPhone 17 Pro w świetle nowych przecieków. Pod względem fotograficznym będzie dużo lepiej

Tegoroczne iPhone’y zapowiadają się nad wyraz interesująco. W najbliższych miesiącach czeka nas premiera iPhone’a SE 4 – lub, jak twierdzą niektórzy, iPhone’a 16E – który w końcu przestanie przypominać urządzenie z odległej przeszłości Apple’a, zyskując gruntowną modernizację specyfikacji oraz projektu. Później będziemy już czekać na serię iPhone 17 i jeśli to, co dotychczas słyszeliśmy, potwierdzi się, model Plus zniknie z oferty zastąpiony przez ultracienkiego iPhone’a 17 Air. Można oczekiwać, że to on skradnie sporo uwagi podczas jesiennego wydarzenia, ale nie ma co się oszukiwać, gigant z Cupertino nie pozwoli, by modele Pro zniknęły w cieniu.

Dlatego właśnie dla nich również szykuje znaczne ulepszenia. Zapewne nie będą one tak spektakularne, jak nowy smartfon w serii, jednak na pewno spodobają się przyszłym klientom. Jak donosi znany leaker Digital Chat Station, oba modele Pro dostaną takie same aparaty, co oznacza, że na ich pokładzie znajdzie się potrójna konfiguracja 48 Mpix z sensorem głównym Fusion 1/1.3″, ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem Tetraprism. Raport wspomina też, że główny aparat i teleobiektyw w obu modelach Pro będą wyposażone w hybrydowe obiektywy ze szkła i stali.

Długo wyczekiwaną aktualizacją ma być również ulepszenie kamerki do selfie, która w tym roku ma oferować już rozdzielczość 24 Mpix. Jeśli wierzyć analitykowi, Jeffowi Pu, ta modernizacja może objąć całą serię, co na pewno byłoby ciepło przyjęte przez klientów. Pu wspomina też, że dzięki aparatom 48 Mpix Apple w końcu powinien zapewnić ulepszone tryby nagrywania, takie jak nagrywanie 8K. Ponadto powinniśmy oczekiwać płynniejszych wrażeń podczas przełączania się pomiędzy aparatami, bez nagłych skoków czy spadków jakości.

iPhone 17 Pro i 17 Pro na pewno będą solidnym krokiem naprzód. Apple raczej nie wprowadzi w nich żadnej rewolucji, ale na pewno będzie dużo lepiej. Zwłaszcza że zgodnie z wcześniejszymi raportami, gigant powinien dodać im więcej RAM-u, żeby lepiej obsługiwały kolejne funkcje Apple Intelligence. Do tego nie można zapominać o następnej generacji autorskiego układu oraz innych zmianach, jakie pojawią się w tym roku.