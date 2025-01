Przełom w magazynowaniu wodoru – czy to koniec paliw kopalnych?

Okiełznali potęgę wodoru i chcą uratować nasz świat. Ich sekretem są… rośliny

Naukowcy opracowali właśnie nową metodę przechowywania i uwalniania wodoru za pomocą biopaliwa z ligniny, a więc zrównoważonego źródła energii pochodzącego z materiałów roślinnych. Ta innowacja, kierowana przez zespół z Washington State University, może zrewolucjonizować magazynowanie energii, poprawić zrównoważony rozwój lotnictwa i utorować drogę do świata, w którym emisje CO₂ będą przeszłością. Nie jest to przesadą, bo wodór od dawna jest uznawany za paliwo przyszłości, jako czyste i wydajne źródło energii. Posiada wysoką wartość energetyczną i podczas spalania produkuje wyłącznie wodę, co czyni go idealnym alternatywnym paliwem dla tradycyjnych paliw kopalnych. Jednak jego niska gęstość i wysoka lotność powodują poważne problemy związane z przechowywaniem i transportem.

Dotychczasowe metody magazynowania wodoru opierają się na zbiornikach wysokociśnieniowych lub schładzaniu kriogenicznemu, ale te rozwiązania (choć na ten moment jedyne sensowne) są kosztowne i nieefektywne. Dlatego właśnie to nowe biopaliwo z ligniny stanowi przełomowe rozwiązanie, bo wiąże wodór w stabilnym stanie ciekłym. Dzięki temu eliminuje konieczność stosowania zbiorników wysokociśnieniowych, co sprawia, że przechowywanie wodoru staje się bezpieczniejsze i tańsze.

Nasza technologia paliwa lotniczego na bazie ligniny otwiera drogę do wysokiej gęstości magazynowania wodoru w postaci płynnej, co czyni je idealnym dla lotnictwa – wyjaśnia profesor Bin Yang, lider projektu badawczego.

Lignina to naturalny polimer roślinny, który jest odpadem przemysłu papierniczego i biopaliwowego. Zamiast marnować ten obfity materiał organiczny, naukowcy opracowali metodę przekształcania go w paliwo lotnicze, które jest zdolne do magazynowania wodoru. W toku swojej pracy zespół badawczy opracował szereg reakcji chemicznych, które pozwalają na wytwarzanie aromatycznych węglowodorów i wodoru z paliwa ligninowego. Dzięki temu wodór może być bezpiecznie magazynowany i uwalniany na żądanie do spalania lub do wykorzystania w ogniwach paliwowych.

To przełomowe osiągnięcie ma ogromny potencjał w lotnictwie, gdzie masa i sposób magazynowania paliwa odgrywają kluczową rolę. Możliwość zintegrowania wodoru bezpośrednio z paliwem ciekłym może całkowicie odmienić przemysł lotniczy i przyspieszyć transformację w kierunku zrównoważonego transportu. Jest to ważne szczególnie dla samolotów, bo ich dekarbonizacja jest ogromnym wyzwaniem względem m.in. samochodów. Jednak samo osiągnięcie zespołu badaczy nie oznacza, że rewolucja przyjdzie z dnia na dzień.

Wiemy, że w kolejnych etapach badań naukowcy z WSU oraz University of New Haven zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję do optymalizacji procesów chemicznych związanych z magazynowaniem wodoru. Ma to przełożyć się na samą efektywność procesu, koszty produkcji oraz przyspieszenie potencjalnego wdrażania na skalę przemysłową. Pewne jest jednak, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w dobie globalnej transformacji energetycznej biopaliwo ligninowe może odegrać kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych systemów energetycznych. Dzięki wykorzystaniu odpadów roślinnych ta technologia nie tylko zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ale także przekształca odnawialne zasoby w ekologiczne paliwa.