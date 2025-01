Wygląda na to, że Samsung nie jest jeszcze gotowy do wprowadzenia One UI 7

Smartfony Galaxy S24 nie dostają stabilnego One UI 7. Zamiast tego Samsung wydał inną aktualizację

Od początku grudnia właściciele modeli Galaxy S24 mogli testować One UI 7, zapoznając się z przygotowywanymi przez giganta zmianami. W tej generacji nastąpiły spore zmiany w harmonogramie wydania, ponieważ w poprzednich latach główna wersja pojawiała się znacznie wcześniej, natomiast razem z kolejnymi flagowcami dostawaliśmy wersję X.1. Zmiany wynikają zapewne z dużych ulepszeń związanych ze sztuczną inteligencją, które Samsung chciał zachować dla flagowców i zamiast bawić się w pośrednie aktualizacje, woli wprowadzać je w głównym wydaniu, by łatwiej było się w tym rozeznać.

Dlatego już 22 stycznia stabilny One UI 7 powinien zadebiutować na pokładzie serii Galaxy S25. Spodziewaliśmy się również, że skoro trwały testy w modelach S24, to właśnie te urządzenia będą pierwsze w kolejce do aktualizacji, wydanej podczas lub tuż po premierze. Jednak w Korei Południowej posiadacze flagowców z zeszłego roku właśnie zaczęli otrzymywać nową wersję systemu, ale nie tego, którego oczekiwali. Aktualizacja dotyczy bowiem One UI 6.1. Chociaż poprawki zabezpieczeń i bezpieczeństwa zawsze są mile widziane, taki ruch może sugerować opóźnienia w wydaniu stabilnej wersji.

Pakiet poprawek nie jest jakiś wielki, bo waży 377 MB i koncentruje się na bezpieczeństwa, zawierając łatki zabezpieczeń ze stycznia 2025 roku. Aktualizacja zawiera ponad 50 poprawek, obejmujących krytyczne luki w zabezpieczeniach zidentyfikowane przez Google i Samsunga. Firma zajęła się również kilkoma trudnymi problemami z komponentami, takimi jak Bootloader, Menedżer powiadomień i aplikacja Wiadomości.

Co z One UI 7? Wciąż nie wiemy. W tej generacji Samsung nie tylko opóźnił stabilną wersję, ale również zamknął program beta dla innych modeli, co wcześniej się nie zdarzało. Trudno więc cokolwiek spekulować, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze smartfony. Spodziewamy się, że jakieś konkrety Samsung przedstawi podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, zaplanowanego na środę. Wtedy również powinniśmy poznać wszystkie zmiany związane z Galaxy AI, czyli sztuczną inteligencją, bo to właśnie na tym obszarze Samsung skupi się najbardziej.