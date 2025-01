PlayStation Plus Essential na styczeń. Jaki Nowy Rok, taki cały rok? Oby nie…

Grudzień w najniższym wariancie PS+ był naprawdę niezły, ale Sony zdecydowało się nie kontynuować atrakcyjnej passy. Styczeń, chociaż nadal nie jest tragiczny, to jednak nie prezentuje już takiego poziomu — główne ze względu na headlinera, który zaledwie po nieco ponad tygodniu od wejścia do Essential… traci wsparcie. No, ale po kolei — poznaliśmy wszystkie gry, które od 7 stycznia będą dostępne do pobrania.

Czytaj też: PlayStation Plus Essential na grudzień. Idealna propozycja na świąteczny czas!

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Essential — styczeń 2025. Pełna rozpiska

Suicide Squad: Kill the Justice League / Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości | PS5 (cena w PlayStation Store: 349 zł)

Ta gra to dynamiczne połączenie akcji, humoru i szalonej fabuły, które zabiera graczy do świata DC… a przynajmniej tak miało być. Wcielamy się w członków Legionu Samobójców, takich jak Harley Quinn czy Deadshot, i stajemy naprzeciw samej Lidze Sprawiedliwości, która niespodziewanie staje się zagrożeniem. Każda postać oferuje swój unikalny styl rozgrywki, a całość dopełniają intensywne misje i nieźle oddane relacje między bohaterami. Niestety, zamiast dobrej gry fabularnej, dostaliśmy kiepską i generyczną grę-usługę, która poradziła sobie tak źle, że traci wsparcie już 15 stycznia. Czyli 8 dni po pojawieniu się w PS+ Essential.

Czytaj też: PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień. Nostalgiczna rozpiska w sam raz na święta!

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności (cena w PlayStation Store: 169 zł)

Klasyka gier wyścigowych w odświeżonej wersji, oferując zupełnie nową jakość wizualną i technologiczną. Gra pozwala wcielić się zarówno w kierowcę uciekającego przed stróżami prawa, jak i policjanta, którego celem jest powstrzymanie uczestników nielegalnych wyścigów. Malownicze trasy, zaawansowane modele samochodów i emocjonujące tryby multiplayer sprawiają, że jest to idealna propozycja dla miłośników rywalizacji na wysokich obrotach.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4, PS5 (cena w PlayStation Store: 99 zł)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe to wyjątkowe doświadczenie, które w przewrotny sposób bada relację gracza z narracją i wolnością wyboru. Rozszerzona wersja kultowej gry oferuje nowe zakończenia, dodatkowe ścieżki fabularne oraz wiele niespodzianek, które podważają tradycyjne podejście do projektowania gier. Jak sami twórcy opisują tę grę: „Wcielisz się w Stanleya i jednocześnie nim nie będziesz. Dokonasz wyboru, tracąc możliwość decydowania o własnym losie. Gra dobiegnie końca, trwając w nieskończoność. Zasady najeżonej sprzecznościami gry będą wielokrotnie łamane. Tutaj nie czeka cię wygrana. The Stanley Parable to gra, która rozgrywa ciebie.”

Czytaj też: TOP 10 gier 2024 roku według redakcji CHIP.PL

Łączna wartość gier na PSS w tym miesiącu to 617 zł, ale — nie oszukujmy się — cena Suicide Squad jest zdecydowanie zawyżona w cyfrze, a i ta kwota niewiele mówi o właściwej wartości tej rozpiski. Need for Speed to zawsze frajda, a The Stanley Parable to świetne doświadczenie, jednak o rewelacyjnym zestawieniu trudno tutaj mówić.