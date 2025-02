Niespełnione oczekiwania i kolejny remaster. Podsumowanie State of Play

Directive 8020 — twórcy Until Dawn próbują sił w kosmosie

Załoga statku Cassiopeia wyrusza na misję, od której zależą losy ludzkości i — jak na Supermassive Games przystało — każda decyzja może być tą ostatnią. Nowy, ekskluzywny zwiastun fabularny ujawnia więcej szczegółów mrocznej przygody od twórców takich hitów jak wspomniane Until Dawn, ale również The Quarry czy całej serii The Dark Pictures. Premiera sci-fi horroru już 2 października i zapowiada się to całkiem kusząco.

Twórcy świetnego Returnal wracają z nowym IP. Poznajcie Saros

Housemarque, studio należące do rodziny PlayStation Studios, wkracza w nowy rozdział. Saros to ich nowe IP, które przedstawi mroczną opowieść o zaginionej kolonii na odległej planecie Carcosa. W produkcji wcielimy się w Arjuna Devraja, nieustępliwego wojownika poszukującego odpowiedzi na kluczowe pytania. Tajemniczo? Tak, i tak ma być. Premiera w 2026 roku, a jeszcze w tym roku japońska firma ma pokazać nam dłuższy pokaz rozgrywki.

Podobało Wam się It Takes Two? Warto mieć na radarze Split Fiction

Twórcy It Takes Two powracają z kolejną kooperacyjną przygodą. Split Fiction to historia przyjaźni Mio i Zoe, które wkraczają do świata wyobraźni pełnego surrealistycznych wyzwań. Co najlepsze — dzięki Friend’s Pass wystarczy, że jedna osoba posiada grę, a druga może dołączyć za darmo. Czy powtórzy to sukces It Takes Two, które — przypomnijmy — zdobyło tytuł Gry Roku na The Game Awards 2021? Na razie trudno powiedzieć, ale pozostaje trzymać kciuki.

Stęskniliście się za legendarną serią Hideo Kojimy? Metal Gear Solid Delta: Snake Eater nadchodzi

Naked Snake ponownie będzie w akcji. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater trafi na PlayStation 5 już 28 sierpnia tego roku, a nowy zwiastun daje pierwsze spojrzenie na Cobra Unit. Na koniec materiału czeka niespodzianka, mianowicie powrót klasycznego trybu Snake vs Monkey. Trzecia część MGS-a przez wielu uważana jest za najlepszą, więc remake może okazać się strzałem w dziesiątkę; chociaż ja nadal po cichu liczę, że podobny los spotka pozostałe gry, w szczególności „jedynkę” i „dwójkę”.

Borderlands 4 w pełnej krasie. Nowy shooter od Gearbox nadchodzi

Gearbox w końcu oficjalnie zaprezentowało Borderlands 4, przy okazji potwierdzając premierę, która odbędzie się już wkrótce, bowiem dokładnie 23 września. Nowy zwiastun zapowiada… dokładnie to, czego po Borderlandsach można się spodziewać — jest tu więc pełna akcji rozgrywka, efektowne umiejętności bojowe i niektóre zupełnie nowe mechaniki ruchu, które przydadzą się podczas eksploracji planety Kairos. Pełny pokaz rozgrywki odbędzie się podczas nadchodzącego State of Play, jeszcze tej wiosny.

Co to za State of Play bez remasterów?

Mimo wszystko już dość kultowy, postapokaliptyczny thriller z 2019 roku powróci w odświeżonej wersji, która… jest raczej tak samo potrzebna, jak remaster Horizon: Zero Dawn czy The Last of Us: Part II. Days Gone Remastered zadebiutuje na PS5 już 25 kwietnia 2025 roku, oferując ulepszoną grafikę, dźwięk 3D Tempest i pełne wsparcie dla funkcji kontrolera DualSense. Nowa edycja zawiera także tryb survivalowy Horde Assault, wyzwanie Permadeath i inne dodatki. Posiadacze wersji na PS4 i PC mogą zaktualizować grę za 10 dolarów, czyli około 40 złotych. Fajnie, ale ja dalej wolałbym anulowany sequel przygód Deacona St. Johna.

Dave the Diver: Ichiban’s Holiday. Takiego połączenia raczej nikt się nie spodziewał

Nietypowe połączenie sił — Dave the Diver spotyka świat Like a Dragon. Ichiban Kasuga postanawia odpocząć w Blue Hole, ale szybko zostaje wciągnięty w aferę związaną z kłusownikami delfinów. Razem z Dave’em zanurzy się w wir akcji, a w dodatku czeka na nas nawet karaoke, infiltracja w stylu beat’em up i znajome twarze. DLC trafi na PS5 i PS4 już w kwietniu tego roku.

Skoro już przy Yakuzie jesteśmy…

Nowa odsłona Like a Dragon nadciąga, a przed premierą każdy gracz będzie mógł przetestować ją samodzielnie. Demo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii będzie dostępne od 14 lutego na PS5. To idealna okazja, by sprawdzić spin-off i wcielić się w legendę serii — Goro Majimę. Ryu Ga Gotoku Studio coraz bardziej przekracza granicę absurdu, ale raczej trudno na taki stan rzeczy narzekać.

Metal Eden — trochę Bulletstorm, trochę Ghostrunner i nawet DOOM

Twórcy Ruiner powracają z kolejną dawką futurystycznej akcji. Metal Eden to szybki FPS osadzony w odległej kolonii kosmicznej, gdzie jako android Aska będziemy walczyć o przetrwanie ludzkości. Gra pojawi się na PS5 już 6 maja i wygląda jak mieszanka Bulletstorma, Ghostrunnera i DOOM-a… czyli kusząco.

Powrót do Soulsów z Pinokio

Prequel do znanego RPG akcji Lies of P przenosi graczy do Krat w czasach jego świetności, tuż przed upadkiem miasta. W dodatku Lies of P: Overture wcielimy się w Legendary Stalkera, tajemniczego przewodnika, który odkrywa sekrety stojące za Puppet Frenzy. Czekają nas nowe lokacje, wymagające starcia i historia, która rzuci nowe światło na losy Krat.

Dynasty Warriors w nowej wariacji

Seria Dynasty Warriors wkracza na nowe terytorium. Warriors: Abyss łączy klasyczną rozgrywkę hack’n’slash z elementami roguelite. Do wyboru jest ponad 100 bohaterów, a każda kombinacja wojowników i przedmiotów tworzy unikalne strategie. Co najlepsze, to fakt, że gra dostępna jest już teraz na PS5 i PS4.

Pozostałe zapowiedzi na State of Play

Podczas najnowszego State of Play zaprezentowano jeszcze:

Darwin’s Paradox! — platformówka logiczna, w której wcielimy się w Darwina — ośmiornicę porwaną z oceanu i uwięzioną w tajemniczej fabryce żywności. Dzięki naturalnym zdolnościom możemy wspinać się po niemal każdej powierzchni, kamuflować się i używać atramentu, by unikać niebezpieczeństw. Premiera w 2025.

— platformówka logiczna, w której wcielimy się w Darwina — ośmiornicę porwaną z oceanu i uwięzioną w tajemniczej fabryce żywności. Dzięki naturalnym zdolnościom możemy wspinać się po niemal każdej powierzchni, kamuflować się i używać atramentu, by unikać niebezpieczeństw. Premiera w 2025. Digimon Time Stranger — nowa odsłona serii Digimon Story trafi na PS5 w 2025 roku. W tym jRPG-u będziemy podróżować między światem ludzi a Digital World, gdzie czeka ulepszony system walki oraz powracające postacie, w tym Agumon i Omegamon.

— nowa odsłona serii Digimon Story trafi na PS5 w 2025 roku. W tym jRPG-u będziemy podróżować między światem ludzi a Digital World, gdzie czeka ulepszony system walki oraz powracające postacie, w tym Agumon i Omegamon. Five Nights At Freddy’s: Secret of the Mimic — nowa odsłona FNAF-a pojawi się na PS5 i PS VR2 13 czerwca.

— nowa odsłona FNAF-a pojawi się na PS5 i PS VR2 13 czerwca. Lost Soul Aside — dynamiczna, sci-fi przygoda pełna widowiskowych walk i intensywnej akcji. Lost Soul Aside oferuje personalizowany ekwipunek, spektakularne combosy i wciągającą fabułę. Premiera na PS5 i PC już 30 maja.

— dynamiczna, sci-fi przygoda pełna widowiskowych walk i intensywnej akcji. Lost Soul Aside oferuje personalizowany ekwipunek, spektakularne combosy i wciągającą fabułę. Premiera na PS5 i PC już 30 maja. MindsEye — w tej grze wcielimy się w Jacoba Diaza, który poszukuje odpowiedzi na tajemnice swojej przeszłości. Dynamiczna akcja, intrygująca historia i intensywne starcia — premiera latem na PS5.

— w tej grze wcielimy się w Jacoba Diaza, który poszukuje odpowiedzi na tajemnice swojej przeszłości. Dynamiczna akcja, intrygująca historia i intensywne starcia — premiera latem na PS5. Sonic Racing CrossWorlds

Dreams of Another

Hell Is Us

Monster Hunter Wilds

Onimusha: Way of the Sword

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

Shinobi: Art of Vengeance

Splitgate 2

Stellar Blade x Goddess of Victory: Nikke

The Midnight Walk

Tides of Annihilation

WWE 2K25

Nowe gry w PlayStation Plus Extra i Premium

PlayStation ogłosiło również, jakie gry 18 lutego pojawią się w katalogu PS+. Mowa tu o takich grach jak Star Wars Jedi: Survivor, Top Spin 2K25 oraz pierwszym epozidzie Lost Records: Bloom & Rage od twórców Life is Strange. W późniejszych miesiącach dołączą także dwa niezależne tytuły — Blue Prince, czyli architektoniczna przygoda, oraz Abiotic Factor, survival dla sześciu graczy.