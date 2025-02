Twórcy Dragon Age i Mass Effect tracą pracę. EA nie przyznaje się do zwolnień

Porażka Dragon Age: The Veilguard niesie za sobą poważne konsekwencje

Dragon Age: The Veilguard nie można uznać za sukces. Niezależnie od opinii na temat nowej szaty graficznej czy niesamowicie głośnej w sieci kwestii wątków „woke” w fabule produkcji, to wyniki sprzedażowe mówią same za siebie. Pomimo obiecującego startu, w którym tytuł przyciągnął jednocześnie ponad 89 tysięcy graczy na Steamie i zainteresował około 1,5 miliona użytkowników w ciągu kwartału, wyniki okazały się dalekie od zakładanych. EA ujawniło, że The Veilguard osiągnął o niemal 50% gorsze wyniki od przewidywań, co jasno wskazuje na komercyjną porażkę gry.

Nie minęło dużo czasu od premiery nowej odsłony DA, kiedy dyrektor Veilguard, Corinne Busche, ogłosiła swoje odejście z BioWare. Tydzień później Electronic Arts publicznie przyznało, że nowy Dragon Age nie spełnił oczekiwań, a następny tydzień później… EA zdecydowało się na zwolnienia w BioWare.

Ciche zwolnienia weteranów z BioWare

Pomimo zapewnień Electronic Arts, że pracownicy poza „głównym zespołem” BioWare zostali przeniesieni do innych zespołów, tak wpisy pracowników (już byłych) na Bluesky szybko zdradziły całą prawdę. Najgłośniejsze odejścia dotyczą Patricka „Tricka” Weekesa, który był scenarzystą wszystkich gier i rozszerzeń z serii Mass Effect, ale pracował również przy trzech ostatnich odsłonach Dragon Age’a, a także Karin Weekes, która pracowała przy takich grach jak Mass Effect 2, 3 i Andromeda, Dragon Age: Origins, 2 i Inkwizycja, (nieco zapomniane już) Anthem oraz Star Wars: The Old Republic. Lista jest jednak zdecydowanie dłuższa — według informacji zebranych przez Andiego Chalka z PC Gamera, swoje odejście z BioWare potwierdzili:

Ryan Cormier, edytor przy Star Wars: The Old Republic, Anthem i Dragon Age: The Veilguard;

Jennifer Cheverie, testerka, analityk i producentka przy Mass Effect 3, Dragon Age: Inkwizycja, Anthem i Veilguard;

Daniel Steed, producent przy grach Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith i Dragon Age: The Veilguard;

Lina Anderson, starszy menedżer produktu;

Michelle Flamm, projektantka systemów;

Mad Bee, projektant UX.

Źródło: Electronic Arts, BioWare

Przypomnijmy, że nie tak dawno temu, bo w 2023 roku, EA z BioWare zwolniło około 50 osób, a wśród nich znalazła się scenarzystka Mary Kirby, jedna z głównych osób odpowiedzialnych za sukces Dragon Age. Trzeba przyznać, że wszystkie te wieści nie napawają optymizmem.

