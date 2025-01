Koniec pewnej ery. Forza Horizon oficjalnie na PlayStation!

Forza Horizon 5 — sam dla tej gry kupiłem pierwszego Xboksa

Forza Horizon 5 to jedna z najlepszych gier wyścigowych ostatnich lat, przenosząca nas do malowniczego Meksyku. Ogromny, otwarty świat pełen zróżnicowanych krajobrazów — od pustyń po gęste dżungle — oferuje niesamowite widoki i dynamiczną pogodę. Setki aut, realistyczna fizyka jazdy i swoboda eksploracji: to wszystko sprawia, że to idealna propozycja zarówno dla casualowych graczy, dla maniaków gier wyścigowych podłączających kierownicę do konsoli, ale także dla prawdziwych fanów motoryzacji. Dzięki trybom online i rozbudowanej kampanii Forza Horizon 5 dostarcza mnóstwo emocji i niezliczone godziny zabawy.

Chociaż od dzieciaka jestem konsolowcem i przerobiłem w swoim życiu wszystkie konsole PlayStation, tak blisko 3 lata temu kupiłem swojego pierwszego Xboksa — dokładnie Series S — właśnie w celu zagrania w Forzę. Najnowsza odsłona Horizona jest szczerze bajeczna i z całego katalogu Microsoftu, którego nie uświadczymy (jeszcze) na konsolach Sony, to paradoksalnie właśnie ta gra wzbudzała we mnie największe emocje. XSS w moim domu nie zagościł na długo, bo po blisko roku go sprzedałem — a dzisiejsza informacja utwierdza mnie w przekonaniu, że dobrze zrobiłem.

Forza Horizon 5 oficjalnie na PS5. Przypieczętowanie końca Xboksa?

Na oficjalnej stronie Forzy Horizon czytamy:

Z prawie 900 samochodami dostępnymi w grze, ponad 40 tematycznymi aktualizacjami gry, dwoma rozszerzeniami i wieloma innymi treściami, nasz zespół z radością ogłasza, że tej wiosny gracze PlayStation 5 będą mogli odkrywać piękne drogi Meksyku i po raz pierwszy doświadczyć Festiwalu Horizon, ponieważ oficjalnie wprowadzamy Forza Horizon 5 na PS5. Wersja Forza Horizon 5 na PlayStation 5, opracowana przez Panic Button we współpracy z Turn 10 Studios i Playground Games, będzie zawierać tę samą zawartość, co wersje gry na Xbox i PC. Wcześniej wydane pakiety samochodów, a także rozszerzenia Hot Wheels i Rally Adventure, będą również dostępne do zakupu.

Gra jest już dostępna w PlayStation Store, chociaż ceny jeszcze nie znamy. Cóż, wygląda na to, że wszystkie plotki o Gears of War, Starfieldzie czy nawet Halo na PlayStation mogą być bardzo bliskie prawdy. A kto wie, może wkrótce i na konsolach firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni zagości sam Game Pass…

Źródło: Forza.net