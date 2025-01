PlayStation Plus Essential na luty. Średniej passy ciąg dalszy

Styczeń w najniższym wariancie PS+ nie należał do najlepszych, a właściwie był całkiem rozczarowujący. Dużo mówił fakt, że headlinerem była gra, która zaledwie po nieco ponad tygodniu od wejścia do Essential… straciła wsparcie. Poza Suicide Squad: Kill the Justice League, bo o tym tytule mowa, do odebrania było jeszcze Need for Speed Hot Pursuit Remastered oraz The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Sony postanowiło kontynuować mało ekscytującą passę; no, ale po kolei — poznaliśmy wszystkie gry, które od 4 lutego będą dostępne do pobrania.

Czytaj też: Cyberpunk 2077 na macOS o krok od premiery? Wiele mówi aktywność na SteamDB

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Essential — luty 2025. Pełna rozpiska

Payday 3 | PS5 (cena w PlayStation Store: 129 zł)

Payday 3 to wyczekiwana kontynuacja jednej z najpopularniejszych kooperacyjnych strzelanek w historii. Od czasu premiery gracze Payday cieszą się idealnie zaplanowanymi i wykonanymi napadami. Przerwij odpoczynek i wróć do świata przestępstw, wcielając się w gang Payday – obiekt zazdrości wyjętych spod prawa i koszmar oddziałów policji. Kilka lat po zakończeniu rządów terroru na terenie Waszyngtonu gang ponownie łączy siły, by zlikwidować zagrożenie, które zmusiło go do porzucenia przedwczesnej emerytury. Mimo renomy marki, trzecia odsłona… cóż, nie podbiła serc graczy, do czego bez dwóch zdań przyczyniła się cała masa ciągłych problemów.

High on Life | PS4, PS5 (cena w PlayStation Store: 179 zł)

Czytaj też: The Sims na sterydach z Korei. inZOI zapowiada się na wielki hit

Prosto po szkole, bez pracy i ambicji – nie masz nic do roboty, dopóki kartel kosmitów nie najeżdża Ziemi w celu narkotyzowania się ludźmi. Teraz ty z pomocą grupy gadających broni musicie odpowiedzieć na wezwanie i stać się zabójczym międzygalaktycznym łowcą nagród, jakiego kosmos jeszcze nie widział. Odwiedzaj różne biomy i miejsca w całym kosmosie, zmierz się z nikczemnym Garmantuousem i jego bandą zbirów, zbieraj łupy, spotykaj wyjątkowe postacie i wiele więcej – to wszystko czeka cię w najnowszej przygodzie komediowej Squanch Games! Współtwórca serialu Rick & Morty, szalony koncept i niezły gameplay… to akurat całkiem niezłe połączenie.

Pac-Man World Re-Pac | PS4, PS5 (cena w PlayStation Store: 169 zł)

W dzień swoich urodzin PAC-MAN wraca do domu i odkrywa, że duchy porwały jego rodzinę i przyjaciół oraz popsuły przyjęcie! PAC-MAN musi wyruszyć na ratunek na wyspę duchów! W wersji Re-Pac czeka nas ulepszony interfejs, doszlifowane mechaniki i zaktualizowana grafika, a do tego dostępna jest cała kolekcja labiryntów 3D w Trybie Labiryntu, a kiedy ukończymy Tryb Zadań, odblokujemy oryginalną grę PAC-MAN w Trybie Oryginalnym.

Czytaj też: Nintendo Switch 2 oficjalnie zapowiedziane! Koniec spekulacji, marzenie graczy właśnie stało się rzeczywistością

Łączna wartość gier na PSS w tym miesiącu to 477 zł, ale — nie oszukujmy się — chociaż są tu pojedyncze interesujące gry (głównie mam na myśli High on Life), to o rewelacyjnym zestawieniu ponownie trudno tutaj mówić.