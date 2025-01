Potężne roszady w Sony. Poznaliśmy (znowu) nowego prezesa SIE

Nowy prezes Sony Interactive Entertainment oficjalnie ogłoszony

Nowym prezesem SIE został Hideaki Nishino, będący już wcześniej co-CEO w SIE razem z Hermanem Hulstem. Teraz jednak Japończyk będzie pełnił tę funkcję w pełni samodzielnie, a do tego został również mianowany CEO Platform Business Group.

Wspomniany już Hulst, który razem z Nishino został mianowany co-CEO SIE w zeszłym roku, nie będzie już nadzorował całej firmy wraz z Nishino, a został mianowany dyrektorem generalnym Studio Business Group. i będzie odpowiedzialny przede wszystkim za PlayStation Productions — wytwórnię należącą do Sony, zajmującą się adaptacją gier PlayStation na filmy i seriale. Powstała ona w 2019 roku i współpracuje z różnymi studiami, aby przenosić popularne marki, takie jak Uncharted, The Last of Us czy God of War, na ekrany kin i platform streamingowych. Hideaki skomentował zmiany w firmie w następujący sposób:

Jestem naprawdę zaszczycony mogąc objąć stery w Sony Interactive Entertainment. Technologia i kreatywność to dwie z naszych najmocniejszych stron, ponieważ nadal koncentrujemy się na tworzeniu doświadczeń, które zapewniają rozrywkę dla każdego. Będziemy nadal rozwijać społeczność PlayStation na nowe sposoby, takie jak ekspansja IP, jednocześnie dostarczając najlepsze innowacje technologiczne. Chcę podziękować Hermenowi za jego wiedzę i przywództwo, gdy będzie kontynuował swoją rolę CEO w Studio Business Group. Jestem głęboko wdzięczny społeczności PlayStation za ich nieustające wsparcie i jestem bardzo podekscytowany tym, co przyniesie przyszłość.

Czytaj też: FromSoftware pod skrzydłami Sony? Firma staje się największym udziałowcem twórców Elden Ring

Źródło: Unsplash / Boliviainteligente

Warto zauważyć, że to już druga istotna zmiana na stanowiskach kierowniczych w SIE w ciągu zaledwie ostatniego roku. Wcześniej funkcję CEO pełnił wszystkim dobrze znany Jim Ryan, który jednak po 30 latach pracy odszedł na emeryturę. Po jego rezygnacji Sony zdecydowało się na nowy model zarządzania, powierzając to stanowisko dwóm osobom — Hulstowi i Nishino. Teraz znowu się to zmieniło i powrócił czas jednego lidera firmy.

Czytaj też: Zapomnij o konsoli Sony i zapisz nazwę Afeela. Firma szykuje coś znacznie ciekawszego

Yoshida schodzi ze sceny. Sony Corp. również doczekało się nowego CEO

Do tego należy dodać, że Hideaki Totoki, weteran firmy, awansował na stanowisko dyrektora generalnego Sony Corp., zastępując tym samym Kenichiro Yoshidę. Totoki także skomentował swój awans:

Jestem niesamowicie zaszczycony i pełen pokory, że powierzono mi ważną rolę prezesa i dyrektora generalnego. Moi poprzednicy na stanowisku CEO, Kazuo Hirai i Kenichiro Yoshida, znacznie podnieśli wartość Sony, a ja dołożę wszelkich starań, aby dalej budować ten sukces i przekazać jeszcze lepsze Sony następnemu pokoleniu. Na naszym spotkaniu poświęconym strategii korporacyjnej w maju ubiegłego roku ogłosiliśmy naszą „Wizję kreatywnej rozrywki”, która nakreśla, gdzie chcemy, aby Sony było za 10 lat, z naszym celem jako zasadą przewodnią. Naszą największą siłą napędową w osiąganiu tego celu jest różnorodność naszych firm i ludzi, która jest częścią DNA Sony, oraz nasze narzędzia do przekraczania granic, które przekraczają bariery organizacyjne i organicznie łączą tę różnorodność w celu tworzenia nowej wartości. Wraz z naszymi pracownikami, twórcami, partnerami i nowym zespołem kierowniczym będę pracować nad stworzeniem świetlanej przyszłości wypełnionej bezgranicznym poczuciem Kando.

Czytaj też: Nostalgiczny prezent od Sony. Zamień swoje PS5 w stare konsole PlayStation!

Źródło: Variety