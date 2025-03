Google na poważnie żegna się z Asystentem

Żegnaj Asystencie Google, witaj Gemini

Co i rusz słyszymy o nowych ulepszeniach dla aplikacji Gemini na Androidzie. Google w ten sposób chce przekonać nas, że jest to o wiele lepszy wybór niż stary Asystent, wciąż pozostający w użytku. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ Gemini, dzięki swojej multimodalności, jest prawdziwie nowoczesnym, wirtualnym asystentem, który potrafi znacznie więcej niż tylko wykonywać proste zadania, choć wciąż brakuje mu – zwłaszcza w darmowej wersji – kilku funkcjonalności, jakie wcześniej oferował Asystent.

Gigant z Mountain View cały czas nad nimi pracuje, wdrażając je stopniowo. Ponadto dodaje też inne zmiany, takie jak narzędzie Deep Research, teraz już dostępne w darmowej wersji aplikacji. Niedawno pojawił się nowy model eksperymentalny dla użytkowników Gemini Advanced, a wcześniej darmowa wersja dostała też obsługę zapytań o tekst, również ten z Dysku, co do tej pory było zarezerwowane jedynie dla płatnych subskrybentów. Takich zmian będzie tylko przybywać, bo Google oficjalnie wydał wyrok na Asystenta.

W ogłoszeniu na blogu Google napisał:

W nadchodzących miesiącach będziemy aktualizować coraz więcej użytkowników urządzeń mobilnych z Asystenta Google na Gemini; a jeszcze w tym roku klasyczny Asystent Google nie będzie już dostępny na większości urządzeń mobilnych ani możliwy do pobrania w sklepach z aplikacjami mobilnymi. Dodatkowo, zaktualizujemy tablety, samochody i urządzenia, które łączą się z telefonem, takie jak słuchawki i zegarki, do Gemini. Wprowadzamy również nowe doświadczenie, oparte na Gemini, na urządzenia domowe, takie jak głośniki, wyświetlacze i telewizory. W ciągu najbliższych kilku miesięcy podzielimy się z Wami większą ilością szczegółów. Do tego czasu Asystent Google będzie nadal działać na tych urządzeniach.

Taka aktualizacja dotyczy większości osób, jednak nie wszystkich, ponieważ Asystent pozostanie na modelach działających pod kontrolą Androida 9 lub starszej wersji systemu, które mają mniej niż 2 GB pamięci RAM. Jak widać, plany firmy sięgają nie tylko smartfonów, ale ogólnie wszystkich urządzeń, na których możliwa jest implementacja Gemini. Sztuczna inteligencja giganta będzie więc wszędzie, czy tego chcemy, czy nie.

Obecnie Gemini jest już dostępny w ponad 40 językach i 200 krajach. Google skupia się teraz, by poprawić jakość codziennego korzystania z aplikacji, zwłaszcza dla osób, które polegają na Asystencie. Zaktualizowano więc apkę, by obsługiwała najczęściej żądane funkcje, takie jak odtwarzanie muzyki, ustawianie timerów lub podejmowanie działań z poziomu ekranu blokady. Firma podkreśla jednak, że Gemini to znacznie więcej niż po prostu nowa wersja Asystenta i zachęca, by korzystać ze wszystkich oferowanych możliwości, bo to dopiero początek.