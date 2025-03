PlayStation Plus Essential na kwiecień. Rozpieszczania graczy ciąg dalszy?

Marzec w najniższym wariancie PS+ zaskoczył chyba wszystkich graczy… i to tylko pozytywnie. Świeżutkie i głośne Dragon Age: The Veilguard, naprawdę przyjemne Sonic Colors: Ultimate i nostalgiczne, ale równie cenione Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection to zestawienie, z którym trudno jest konkurować — a co dopiero je pobić. Można się więc było spodziewać, że kwiecień nie podtrzyma aż tak świetnej passy, ale o zawodzie nadal raczej trudno tutaj mówić. No, ale po kolei — poznaliśmy wszystkie gry, które od 1 kwietnia będą dostępne do pobrania.

PlayStation Plus Essential — kwiecień 2025. Pełna rozpiska

RoboCop: Rogue City | PS5 (cena w PlayStation Store: 259 zł)

Detroit pogrąża się w chaosie, a korupcja i przestępczość sięgają zenitu. Wcielamy się w legendarnego RoboCopa, by przywrócić porządek na ulicach, korzystając z brutalnej siły, charakterystycznego pistoletu Auto 9 i systemów wspomagających walkę. Gra wiernie oddaje filmowy klimat, łącząc dynamiczną akcję z elementami śledztwa i decyzjami wpływającymi na losy miasta. Dzięki zaangażowaniu Petera Wellera, który ponownie wcielił się w tę kultową postać, można liczyć na autentyczne doświadczenie godne klasyki science fiction.

The Texas Chain Saw Massacre | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 89 zł)

Asymetryczny horror, który przenosi graczy w mroczne realia kultowego slashera z 1974 roku. Wcielamy się w jedną z ofiar, która desperacko próbuje uciec z rąk psychopatycznej rodziny, albo stajemy po drugiej stronie i polujemy na intruzów jako Leatherface lub jego sadystyczni krewni. Każda rozgrywka jest pełna napięcia, wymaga współpracy lub bezwzględnej strategii, a brutalna atmosfera i wierne odwzorowanie filmowego klimatu czynią z tej produkcji idealny wybór dla fanów gatunku. Intensywna rozgrywka, różnorodne umiejętności postaci i klaustrofobiczne lokacje sprawiają, że każda sekunda to walka o przetrwanie.

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności (cena w PlayStation Store: 219 zł)

Wirtualna rzeczywistość i cyberprzestępczość splatają się w tej pełnej intryg japońskiej grze RPG. Wcielamy się w młodego hakera, który zostaje wplątany w sieć cyfrowych spisków i próbuje oczyścić swoje imię, jednocześnie eksplorując tajemniczy świat EDEN. Mechanika gry opiera się na budowaniu drużyny Digimonów, trenowaniu ich i toczonych w systemie turowym walkach. Rozbudowana fabuła, setki unikalnych stworzeń do złapania i liczne nawiązania do kultowej serii sprawiają, że to nie tylko świetna propozycja dla fanów Digimonów, ale także dla miłośników klasycznych jRPG.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to 567 zł (chociaż uwzględniając promocje w momencie pisania tego tekstu — 391,80 zł) i może nie ma fajerwerków jak w zeszłym miesiącu, ale nadal jest naprawdę solidnie. jRPG nie jest gatunkiem dla każdego, ale nowy RoboCop zebrał naprawdę dobre oceny, a The Texas Chain Saw Massacre to dobra pozycja do rozgrywki ze znajomymi w odskoczni od Fortnite’a czy Warzone’a.

