POCO F7 Ultra coraz bliżej premiery. Smartfon zaoferuje topową wydajność

POCO F7 Ultra powinien pojawić się niedługo, ale nie będzie to całkowicie nowy model

Chiński gigant lubi zmieniać nazwy swoich smartfonów w zależności od rynku, co może niestety wprowadzać trochę zamieszania do oferty, zwłaszcza w przypadku submarek. Nadchodzący POCO F7 Ultra nie będzie tutaj wyjątkiem, co potwierdził najnowszy raport. Dzięki wyciekowi oprogramowania sprzętowego dowiedzieliśmy się, że w tym przypadku smartfon będzie w rzeczywistości modelem Redmi K80 Pro, który zaliczy kilka drobnych modyfikacji przed wejściem na globalny rynek. Tradycyjnie seria K80 jest dostępna jedynie w Chinach, natomiast szersza dostępność zapewniona jest w ramach innych serii POCO lub Redmi.

Jak donosi 91mobiles, w kompilacji oprogramowania układowego Redmi K80 Pro wyraźnie pojawia się nazwa „POCO F7 Ultra”. Wyciekłe parametry konfiguracji oprogramowania układowego Androida wyraźnie obejmują nazwę „POCO F7 Ultra” i numer modelu „24122RKC7G”. Jest to jednocześnie potwierdzeniem wcześniejszych spekulacji, w których wspominano o tej zmianie.

W kwestii specyfikacji niewiele powinno się zmienić. Główne parametry powinny pozostać takie same, jak w chińskim wariancie. Model od POCO powinien więc zostać wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite, zapewniający mu wydajność na poziomie flagowca. Procesor wspierany będzie przez 12 lub 16 GB pamięci RAM i 256, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej. Redmi K80 Pro zasilany jest przez baterię krzemowo-węglową o pojemności 6000 mAh, wspierającą szybkie ładowanie z mocą 120 W i raczej tego samego powinniśmy oczekiwać po F7 Ultra.

Na pokładzie powinien też znaleźć się 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Do tego spodziewamy się obsługi Dolby Vision, HDR10+ oraz jasności szczytowej na poziomie 3200 nitów. Po stronie aparatów POCO F7 Ultra może zaoferować 20-megapikselową kamerkę do selfie, a także potrójny zestaw z tyłu, składający się z 32-megapikselowej jednostki głównej, aparatu 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 50-megapikselowego teleobiektywu.

Co do zmian w zakresie konstrukcji, to na razie ciężko cokolwiek spekulować. POCO zwykle zmieniało projekt modeli po rebrandingu, ale niedawna seria X7 pokazała odejście od tego, bo oba modele zachowały wygląd chińskich wariantów, dodając tylko nowe kolory, charakterystyczne dla marki POCO. Musimy więc poczekać na kolejne wieści, które być może ujawnią nam więcej informacji na temat tego urządzenia.

[Aktualizacja] POCO F7 Ultra pojawił się w Geekbench

Xiaomi szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnego modelu w ramach swojej submarki POCO. Wcześniej seria F obejmowała dwa modele — standardową i Pro, natomiast w tym roku dostaniemy jeszcze model Ultra, który zaoferuje jeszcze lepszą wydajność, a to dzięki Snapdragonowi 8 Elite. Już wcześniejsze przecieki ujawniły, że Xiaomi sięgnie po ten procesor, natomiast teraz dostaliśmy potwierdzenie za sprawą popularnego benchmarku Geekbench. Smartfon został tam przetestowany z chipsetem sparowanym z 16 GB pamięci RAM.

Przeciek potwierdził też kilka elementów specyfikacji, o których wspominałam już wcześniej, co również utwierdza nas w przekonaniu, że F7 Ultra faktycznie będzie przemianowanym Redmi K80 Pro, a jego globalna wersja nie będzie się zbytnio różniła od chińskiego odpowiednika. Spodziewamy się, że razem z POCO F7 Pro zadebiutuje jeszcze pod koniec tego miesiąca. Nieco słabszy model z tej serii ma być przemianowanym Redmi K80 z układem Snapdragon 8 Gen 3, natomiast w drugim kwartale dołączy do nich również POCO F7 z chipsetem Snapdragon 8s Elite.