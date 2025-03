JLTV na wypasie. Zastąpił Humvee, a teraz zaczął strzelać laserami

Zeus na służbie USA, czyli jak Amerykanie okiełznali potęgę broni o prędkości światła

Flota Humvee nie będzie służyć wiecznie, a zastępstwem dla niej mają być nowoczesne pojazdy wojskowe firmy Oshkosh. W 2023 roku Armia USA uzyskała oficjalnie dostęp do pierwszych ich egzemplarzy w finalnej wersji, choć żołnierze korzystali z nich już od dłuższego czasu. W skrócie? JLTV to najnowocześniejszy pojazd wojskowy, który łączy w sobie wysoką mobilność, zaawansowaną ochronę i wydajność. Został opracowany w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb współczesnej wojny i stanowi znaczący krok naprzód w technologii pojazdów taktycznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, zaawansowanym możliwościom komunikacyjnym i wszechstronnym konfiguracjom, ten pojazd ma umożliwiać siłom zbrojnym skuteczne działanie w różnych środowiskach operacyjnych.

HUMVEE vs JLTV

JLTV to jednak nie tylko pojazd do przemieszczania się z jednego miejsca na drugie. Może zostać również uzbrojony w całą plejadę systemów do siania zniszczenia, o czym przypomniały nam właśnie Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Te we współpracy z firmą Parsons Corporation, rozwijają aktualnie swoje zdolności w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych poprzez integrację systemu neutralizacji laserowej ZEUS 4 z pojazdem Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Ten nowoczesny system wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz wysokoenergetyczne lasery do bezpiecznego unieszkodliwiania niewybuchów z odległości od 25 do 300 metrów.

System ZEUS 4 został zaprojektowany do unieszkodliwiania ponad 50 rodzajów niewybuchów, a w tym min obudowanych metalem i plastikiem, moździerzy, pocisków artyleryjskich oraz bomb ogólnego przeznaczenia. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji wspomagającej celowanie system może szybko identyfikować i eliminować zagrożenia, zwiększając tym samym bezpieczeństwo oraz efektywność operacji usuwania materiałów wybuchowych. Modułowa konstrukcja systemu, oparta na “paletyzowanym, montowanym śrubowo” rozwiązaniu, pozwala na jego integrację z różnymi platformami, zapewniając tym samym elastyczność w dostosowywaniu do różnych wymagań misji.

Sama integracja systemu ZEUS 4 z JLTV stanowi znaczący krok naprzód w zastosowaniach energii skierowanej w operacjach wojskowych. Dzięki wykorzystaniu wysokoenergetycznych laserów system umożliwia precyzyjne detonowanie różnych rodzajów niewybuchów, a w tym subamunicji, bomb kasetowych, min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych, bomb ogólnego przeznaczenia oraz pocisków artyleryjskich o grubych ścianach. Technologia ta nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność operacji usuwania niewybuchów, ale także demonstruje potencjał systemów energii skierowanej w nowoczesnych działaniach wojennych. W obliczu rosnących zagrożeń na polu walki integracja sztucznej inteligencji i systemów energii skierowanej podkreśla znaczenie nowoczesnych technologii w zwiększaniu zdolności operacyjnych i ochrony personelu wojskowego.