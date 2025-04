Android Auto 14.2 w drodze do użytkowników. Zniknęły zagadkowe wzmianki o rewolucyjnej funkcji

Android Auto 14.2 pojawia się w stabilnej wersji. Co nowego?

Wdrożenia nowych wersji Android Auto zazwyczaj przebiegają według ustalonego schematu: nowa aktualizacja trafia najpierw do kanału beta na kilka tygodni przed rozpoczęciem szerokiej, publicznej dystrybucji. Teraz najnowsza wersja osiągnęła właśnie ten etap i Android Auto 14.2 zaczął pojawiać się w stabilnym wydaniu, choć jak zwykle pełna dostępność dla wszystkich użytkowników zajmie prawdopodobnie jeszcze kilka dni albo i dłużej. Zgodnie z oczekiwaniami ta wersja nie wprowadza żadnych rewolucyjnych funkcji, zamiast tego skupiając się głównie na poprawkach błędów i drobnych ulepszeniach stabilności oraz wydajności systemu.

Z tego powodu normalnie byśmy o niej nie pisali, gdyby nie pewien ciekawy fakt, a raczej jego brak. Kiedy Android Auto 14.2 pojawił się pierwszy raz w kanale beta, w jego kodzie odnaleziono ciągu tekstowe związane z okularami AR. Na podstawie tłumaczenia na język hindi sugerowano, że może to odnosić się do inteligentnych okularów. Jednak angielska wersja tych fraz była sformułowana dość niejasno i nie do końca pokrywała się z tym tłumaczeniem. Mimo tego było to znalezisko naprawdę ciekawe, bo sugerowało, że Google może pracować nad integracją systemu z inteligentnymi okularami, co stanowiłoby sporą rewolucję w korzystaniu z platformy.

<string name=”GLASSES_OPTIONS_TITLE”>Glasses</string> <string name=”GLASSES_SETTING_TEXT”>Start navigation to launch Glasses</string>

Po tym, jak Google wydał stabilną wersję oprogramowania serwis 9to5google, odpowiedzialny za poprzednie odkrycie, postanowił sprawdzić, czy firma dalej rozwija zagadkową funkcję. Niestety okazało się, że gigant z Mountain View całkowicie usunął te ciągi tekstowe ze stabilnej wersji Android Auto 14.2. Nie jest jednak wykluczone, że w niektórych wersjach językowych mogły pozostać ich ślady, jak to było poprzednim razem.

To dość interesujące, choć ciężko na tej podstawie wnioskować, że Google porzucił rozwój w tym kierunku. Na razie firma zdaje się skupiać na dopracowaniu i udostępnianiu obecnej aktualizacji, bo jeszcze nie pojawiła się też żadna wersja Android Auto 14.3 w kanale beta. Pozostaje poczekać i sprawdzić, co przyniosą nam kolejne wydania, bo jeśli Google nie wycofał się z pomysłu, wzmianki o tym na pewno powrócą w kodzie.