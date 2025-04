Naładujesz szybciej niż zatankujesz. Chiny sprawiły, że to już nie samochodowe marzenia, a rzeczywistość

Z laboratorium prosto na drogi. Innowacje CATL wyznaczają nowe standardy wydajności samochodów elektrycznych

Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) to największy producent akumulatorów na świecie, który to właśnie zaprezentował zestaw przełomowych technologii magazynowania energii. Te nowe akumulatory mogą na nowo zdefiniować to, co mają do zaoferowania elektryczne samochody w rzeczywistym świecie, bo odpowiadają na kluczowe wyzwania związane z ich upowszechnieniem. Problemy takie jak długi czas ładowania, ograniczony zasięg na jednym ładowaniu czy spadająca wydajność w ekstremalnych temperaturach, mają raz na zawsze przejść do historii.

Zacznijmy od pokazanemu światu akumulatora Naxtra, który stanowi debiut CATL w segmencie masowo produkowanych akumulatorów sodowo-jonowych, a więc atrakcyjnej alternatywy dla tradycyjnych ogniw litowych. Sód jest bowiem pierwiastkiem znacznie bardziej dostępnym i tańszym niż lit, co czyni go bardziej zrównoważonym wyborem dla systemów magazynowania energii na dużą skalę. Najważniejsze cechy?

Gęstość energii: około 175 Wh/kg, a więc porównywalna z akumulatorami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP)

Żywotność: ponad 10000 cykli ładowania (w porównaniu do 3000–4000 cykli tradycyjnych akumulatorów)

Odporność temperaturowa: 90% retencji energii przy -40°C

Bezpieczeństwo: wysoka odporność nawet w ekstremalnych warunkach

Parametry te sprawiają, że Naxtra może znaleźć zastosowanie nie tylko w samochodach osobowych, ale też w ciężkich maszynach przemysłowych. Jednak to nie jedyny akumulator, którego miała do pokazania firma CATL, bo stworzyła ona również Freevoy Dual-Power. Ten wprowadza nową koncepcję architektury dwuskładnikowej, integrując dwa różne rodzaje chemii ogniw w jednym pakiecie. Przesada dla samego skomplikowania? Wcale nie, bo takie coś pozwala na:

Równoważenie gęstości energii i stabilności termicznej

Zwiększenie gęstości energii nawet o 60%

Osiągnie zasięgu do nawet 1500 km zależnie od konfiguracji

Podwójne zarządzanie termiczne i mechanizmy zabezpieczające

Dzięki takiemu podejściu akumulator może dostosować się zarówno do jazdy miejskiej, jak i długodystansowych podróży w różnych warunkach klimatycznych. Jednak to akumulator Shenxing drugiej generacji wydaje się tym najbardziej rewolucyjnym z punktu widzenia typowego użytkownika elektrycznych samochodów, bo wspiera moc ładowania rzędu ponad 1,3 MW, a jego współczynnik sięga 12C, co oznacza pełne ładowanie w około 5 minut. Jedyne, czego trzeba, to odpowiednio mocnej ładowarki i… pogody, bo proces ładowania od 5 do 80% przy temperaturze -10 stopni Celsjusza wydłuża się już do 15 minut.

Wszystkie te innowacyjne akumulatory CATL stanowią istotny krok w kierunku przyspieszenia transformacji motoryzacji elektrycznej, ale musimy pamiętać o kilku szczegółach. Przykładowo mimo niższego kosztu surowców, wdrożenie akumulatorów sodowo-jonowych na dużą skalę nadal wymaga oceny opłacalności, globalne wdrożenie technologii z Chin będzie zależeć od regulacji, współpracy z producentami aut i dostosowania do standardów regionalnych, a wreszcie samo ekspresowe ładowanie wymaga stacji zdolnych dostarczyć odpowiedni poziom mocy. Najnowsze rozwiązania akumulatorowe CATL mogą więc wprawdzie zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych, rozwiązując problemy z czasem ładowania, zasięgiem i wydajnością w trudnych warunkach, ale technologia to tylko element układanki.