ChatGPT udostępnia Deep Research dla wszystkich. Zaawansowana analiza w zasięgu ręki

Deep Research dla każdego. ChatGPT otwiera zaawansowane analizy

Deep Research, napędzane modelem o3 od OpenAI, pomaga użytkownikom generować dogłębne raporty i analizy w ułamku czasu, jaki normalnie by nam to zajęło. Funkcja jest zintegrowana z interfejsem ChatGPT, usprawniając proces gromadzenia i prezentowania informacji. Jak można się spodziewać, odkąd firma udostępniła to narzędzie, jego popularność jedynie rośnie. Użytkownicy wykorzystują je do przeglądów literatury, analiz rynkowych, podejmowania ważnych decyzji życiowych, takich jak wybór uczelni czy miejsca zamieszkania, planowania pielęgnacji skóry i wielu innych zastosowań.

Google też wprowadził podobną funkcję do Gemini, dość szybko rozszerzając ją na darmową wersję. Teraz OpenAI podjęło taki sam krok, choć jak można było się spodziewać, Deep Research będzie w tym wydaniu mocno ograniczony. Lżejsza wersja oparta jest na modelu o4-mini. Firma twierdzi, że ten model dostarcza odpowiedzi, które są “niemal tak inteligentne” jak te z pełnej wersji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Chociaż odpowiedzi są krótsze, OpenAI zapewnia, że zachowają tę samą głębię i jakość, co te generowane przez pełną wersję narzędzia. To zrozumiałe, że firma jakoś chce zachęcić użytkowników do sięgnięcia po normalną wersję, gdzie nie ma tylu limitów, a odpowiedzi są znacznie dłuższe.

Jednak tutaj warto pamiętać, że Deep Research w każdym planie ma limity, większe lub mniejsze i tyczy się to zarówno lekkiej wersji, jak i pełnej. W zależności od planu wygląda to następująco:

Użytkownicy darmowi: Pięć zadań miesięcznie (tylko wersja lekka).

Pięć zadań miesięcznie (tylko wersja lekka). Użytkownicy Plus i Team: 10 zadań miesięcznie (pełna wersja) + 15 zadań miesięcznie (wersja lekka).

10 zadań miesięcznie (pełna wersja) + 15 zadań miesięcznie (wersja lekka). Użytkownicy Pro: 125 zadań miesięcznie (pełna wersja) + 125 zadań miesięcznie (wersja lekka).

125 zadań miesięcznie (pełna wersja) + 125 zadań miesięcznie (wersja lekka). Użytkownicy Enterprise: 10 zadań miesięcznie (pełna wersja).

Po wyczerpaniu limitu pełnej wersji, ChatGPT automatycznie przełączy się na wersję lekką, aby uniknąć przerw w działaniu. Użytkownicy planów Enterprise i EDU uzyskają dostęp do narzędzia od przyszłego tygodnia. W ten sposób OpenAI chce zaoferować wszystkim korzystającym z jego sztucznej inteligencji możliwość wykonywania analiz i dogłębnych badań, oszczędzając ich czas oraz pieniądze, bo jeśli nie potrzebują wielu takich raportów (i nie muszą być one specjalistyczne), limit i ograniczenia lekkiej wersji powinny im w zupełności wystarczyć.