Co tu się dzieje? Nowe sterowniki 576.02 zwiększają wydajność kart Nvidii 

Użytkownicy społeczności ComputerBase z procesorami graficznymi RTX 5070, 5070 Ti i 5080 zgłosili wzrost wyników o trzy do ośmiu procent po aktualizacji

Według ostatnich doniesień sterownik GeForce 576.02 WHQL firmy Nvidia, który został wydany 16 kwietnia, wprowadzający między innymi obsługę GeForce RTX 5060 Ti, wydaje się zapewniać nieoczekiwany wzrost wydajności dla kilku procesorów graficznych serii Blackwell. Użytkownicy społeczności ComputerBase, zgłosili wzrost w benchmarku 3DMark Steel Nomad, a to skłoniło portal do zweryfikowania tych twierdzeń w kontrolowanych warunkach.

Ich testy potwierdzają, że RTX 5080 skacze z 8094 do 8550 punktów (wzrost o 5,6%), RTX 5070 Ti zyskał z 6463 do 6932 punktów (7,3%), a RTX 5070 poprawił się z 4838 do 5242 punktów (8,4%). Co ciekawe flagowy RTX 5090 odnotował jedynie niewielki wzrost z 14 032 do 14 117 punktów, co mieści się w standardowej rozbieżności testowej, podczas gdy RTX 5060 Ti pozostaje zasadniczo niezmieniony na poziomie około 3530 punktów, prawdopodobnie dlatego, że został wydany z omawianym sterownikiem.

Co ciekawe, oceny innych popularnych benchmarków, mianowicie Speed Way i Time Spy, nie zaobserwowały żadnego mierzalnego wzrostu wydajności na sterowniku w wersji 576.02. W rzeczywistości, niektóre przebiegi Time Spy nieznacznie spadły, co podkreśla, że anomalia wydaje się ograniczona do specyficznego obciążenia Steel Nomad. Należy również pamiętać, że te benchmarki nie dają nam pewnego wzrostu w grach, ale z drugiej strony sterowniki od Nvidii mają za zadanie poprawiać wydajność w wielu tytułach, dlatego może to być początek coraz lepszej wydajności nowej serii RTX 50 od grupy zielonych. Z innej strony jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat RTX 5060 Ti, zapraszam do tego linku.

