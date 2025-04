Google kończy wsparcie dla kolejnej wersji Androida. Pora na zmianę smartfona

Google kończy wsparcie aktualizacji zabezpieczeń dla Androida 12 i 12L

Z Androidem i aktualizacjami jest trochę zamieszania, ponieważ wdrażanie nowego systemu i łatek zabezpieczeń dla niego leży nie konkretnie po stronie Google’a, a poszczególnych producentów. Ci z kolei mają swoje własne zasady związane z aktualizacjami i tym, jak długo je udostępniają. Co miesiąc Google udostępnia łatki bezpieczeństwa dla Androida, które eliminują wiele luk i potencjalnych zagrożeń. Do marcowej aktualizacji włącznie, te krytyczne poprawki były oferowane dla systemów Android 12 i nowszych. Jednak wraz z kwietniową aktualizacją zabezpieczeń, firma podjęła decyzję o zaprzestaniu wsparcia dla Androida 12 i Androida 12L, koncentrując się na dostarczaniu tych aktualizacji wyłącznie dla Androida 13 i nowszych wersji systemu.

Czytaj też: Podoba ci się Gemini Live z kamerą? Dostaną to wszyscy użytkownicy Androida

Warto przypomnieć, że Samsung postępuje podobnie w kwestii aktualizacji zabezpieczeń dla swoich urządzeń Galaxy. Firma już jakiś czas temu zakończyła wsparcie dla urządzeń działających na Androidzie 12 (One UI 4) i starszych wersjach. Obecnie aktualizacje zabezpieczeń trafiają jedynie na urządzenia z Androidem 13 (One UI 5) i nowszymi. Zatem najnowsza decyzja Google o zakończeniu wsparcia dla Androida 12 nie będzie miała wpływu na urządzenia Samsunga, które już wcześniej zostały wyłączone z tego cyklu aktualizacji.

Czytaj też: Zaskakująca decyzja Google – wymagania systemu Android w górę

Decyzja Google o zakończeniu wsparcia dla Androida 12 wpisuje się w standardową praktykę cyklu życia oprogramowania. Każda wersja systemu operacyjnego ma określony czas, w którym otrzymuje regularne aktualizacje, w tym te kluczowe dla bezpieczeństwa. Po upływie tego okresu, producent koncentruje swoje zasoby na wsparciu nowszych wersji.

Co to oznacza dla użytkowników Androida 12?

Aktualizacje zabezpieczeń są kluczowe dla ochrony naszych urządzeń przed różnego rodzaju cyberatakami. Zawierają one poprawki dla nowo odkrytych luk w systemie operacyjnym i oprogramowaniu, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych danych, kradzieży informacji czy zainfekowania urządzenia złośliwym oprogramowaniem. Regularne instalowanie aktualizacji zabezpieczeń jest więc konieczne, by utrzymać bezpieczeństwo naszych smartfonów i tabletów. Użytkownicy, którzy pozostają przy starszych, nieaktualizowanych systemach, narażają się na większe ryzyko, im więcej czasu mija od ostatniej aktualizacji.

Czytaj też: Ważna aktualizacja Androida już dostępna. Te zmiany ucieszą użytkowników

Oczywiście nie jest tak, że nagle wasz smartfon czy tablet nagle przestanie działać. Wciąż można z nich korzystać, ale z czasem stanie się to coraz mniej bezpieczne. Dodatkowo korzystanie ze starszej wersji Androida sprawia, że w końcu przestaną nam też działać aplikacje, bo ich deweloperzy również kończą wsparcie dla starszych wersji oprogramowania. Jeśli więc macie urządzenie z Androidem 12, dobrze jest zacząć już rozglądać się za czymś nowszym.