iOS 18.4 sprawił, że CarPlay stał się bezużyteczny

Pojawia się coraz więcej problemów spowodowanych przez aktualizację iOS 18.4

Chyba wszyscy wiemy, jak to bywa z aktualizacjami. W teorii mają one przynosić znaczne ulepszenia, nowe funkcje czy poprawki zabezpieczeń, czyli same dobre rzeczy. Niestety w praktyce bywa z tym różnie, bo o ile te nowości faktycznie trafiają na urządzenia, o tyle często wraz z nimi pojawiają się różne błędy. Apple nie jest tutaj żadnym wyjątkiem i choć iOS 18.4 został wydany zaledwie przed kilkoma dniami, to już sprawił kilka problemów użytkownikom oraz samemu producentowi. Gigant był nawet zmuszony jeszcze raz wydać aktualizację dla AirPods Max, bo ta wcześniejsza była niemożliwa do pobrania ze względu na jakiś błąd w iOS 18.4.

W międzyczasie napłynęły też skargi, że po instalacji nowego oprogramowania na iPhone’ach zaczęły pojawiać się aplikacje, które wcześniej zostały przez użytkowników usunięte lub nawet takie, których rzekomo nigdy wcześniej nie instalowali (tutaj jednak warto brać poprawkę, bo po prostu te osoby mogły zapomnieć, że kiedyś pobierały taką apkę). Tak czy inaczej, może to być dość irytujący błąd, zwłaszcza gdy ktoś cierpi na brak pamięci na urządzeniu.

Po aktualizacji do iOS 18.4, na moim iPhonie losowo zainstalowała się gra „Last war survival”. Ta aplikacja była wcześniej zainstalowana na moim iPhonie kilka miesięcy temu, ale odinstalowałem ją po kilku godzinach. Teraz pojawiła się z powrotem na moim ekranie głównym. Wielu użytkowników zgłasza to samo z różnymi aplikacjami – napisał jeden z dotkniętych problemem użytkowników.

Apple wciąż nie odniósł się do tej usterki, a tymczasem już pojawił się kolejny i to jeszcze gorszy problem, tym razem związany z CarPlay. W iOS 18.4 użytkownicy tego systemu otrzymali kilka znacznych ulepszeń, takich jak trzyrzędowy układ aplikacji dla samochodów z większym ekranem oraz możliwość ustawienia innej domyślnej aplikacji do nawigacji. Są to na pewno dość spore zmiany, z których użytkownicy z chęcią skorzystają, jednak nie każdy będzie miał taką możliwość. Okazuje się bowiem, że w przypadku niektórych osób CarPlay zaczął szwankować po najnowszej aktualizacji, a nawet w ogóle przestał działać.

Na Reddicie i innych serwisach społecznościowych pojawiły się skargi na działanie samochodowego systemu Apple’a. Możemy w nich przeczytać, że od czasu instalacji iOS 18.4 użytkownicy doświadczają różnych problemów. Wielu z nich skarży się, że informacje “Teraz odtwarzane” z CarPlay nie wyświetlają się już na zestawie wskaźników ich samochodów. Co bardziej istotne, pojawiły się również problemy z łącznością. Jeden z użytkowników twierdzi, że jego iPhone “ciągle łączy się i rozłącza” podczas bezprzewodowego korzystania z CarPlay. Inny użytkownik również mówi, że iOS 18.4 “zepsuł” jego bezprzewodowe CarPlay i sprawił, że połączenie jest “niestabilne”. W komentarzach znajdziemy też wpis kierowcy Hondy, który twierdzi, że “wymaga to podłączania i odłączania ponad 5 razy lub ponownego uruchamiania samochodu, aby CarPlay się połączyło”. Wszystkie te usterki pojawiły się już po aktualizacji iOS 18.4.

Mam ten sam problem w mojej Mazdzie CX-30 z 2025 roku, odkąd dziś rano zaktualizowałem do najnowszego iOS, podobnie jak mój partner. Jemu udało się to naprawić dopiero po odłączeniu i ponownym podłączeniu urządzenia do pojazdu PIĘĆ razy! Ja próbowałem tylko 3 razy i nadal nie połączyło się poprawnie, więc wróciłem do starego połączenia USB, dopóki Apple nie wyda łatki lub czegoś w tym rodzaju.

Wpisy nie dotyczą konkretnych pojazdów, bo mowa w nich o różnych modelach od różnych marek, więc wina ewidentnie stoi po stronie oprogramowania. Jeden z użytkowników Reddita twierdzi, że obsługa klienta Volkswagena potwierdziła problemy z iOS 18.4, ale stwierdziła, że to Apple musi je naprawić. Gigant z Cupertino jeszcze nie potwierdził istnienia tego błędu, więc musimy poczekać na odzew z jego strony i stosowną poprawkę. Tymczasem można spróbować różnych sposobów, w tym ponownego sparowania telefonu z samochodem czy ponownego uruchomienia iPhone’a i pojazdu, jednak są to rozwiązania, które nie u każdego działają.