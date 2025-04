Nowa funkcja Gemini Live dostępna tylko dla nielicznych

Ta innowacja w Gemini Live jest dostępna tylko dla tych, którzy płacą

Latem 2024 roku gigant z Mountain View zaprezentował nowy model sztucznej inteligencji, którego celem nie jest wykonywanie zadań, bo to przecież robi już standardowa wersja Gemini i różne modele w niej zawarte. Gemini Live jest natomiast konwersacyjnym modelem, z którym możemy sobie po prostu pogadać. Wybieramy pasujący nam głos, a potem zaczynamy rozmowę głosową na dowolny temat. Wersja Live, podobnie jak prawdziwy rozmówca, ma zapamiętywać nasze słowa i rozumieć ich kontekst, choć jak to zwykle z AI bywa, nie oczekujmy tego na poziomie ludzki. Mimo wszystko model może się przydać i wielu użytkowników chętnie z niego korzysta.

W zeszłym miesiącu Google ogłosił kolejną nowość dla Gemini Live – udostępnianie ekranu i transmisje wideo na żywo. Te innowacje, pierwotnie znane pod nazwą kodową Project Astra, sukcesywnie trafiały na różne urządzenia z systemem Android. Pozwalają one Gemini Live “widzieć” ekran lub obraz z kamery smartfona i odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym. Dzięki tym ulepszeniom wersja Live zyskała bardziej kontekstowe rozumienie zapytań, a użytkownicy mogą lepiej wchodzić z nim w bardziej naturalną interakcję, ponieważ Gemini Live “widzi” i rozumieć to, co widzimy my.

Niedawno sama zauważyłam u siebie tę funkcję, ale kiedy anulowałam subskrypcję Gemini Advanced i ona zniknęła. Niestety, jeśli liczyliście na bezpłatny dostęp, to muszę was rozczarować. Potwierdza to również nowy dokument pomocy technicznej dotyczącym tych funkcji – które, jak twierdzi Google, są wciąż powoli wdrażane na kolejne urządzenia z Androidem – warunkiem korzystania z nich jest posiadanie urządzenia z systemem Android w wersji 10 lub nowszej oraz aktywnej subskrypcji Gemini Advanced.

Subskrypcja Gemini Advanced jest częścią planu Google One AI Premium, którego miesięczny koszt wynosi w Polsce 97,99 złotych miesięcznie. W jego ramach mamy dostęp do dodatkowych narzędzi w Gemini, najlepszych modeli AI, wielu dodatkowych funkcji w Gmailu, Dokumentach i innych usługach, priorytetowy dostęp do przyszłych innowacji, NotebookLM Plus z 5 razy większymi limitami wykorzystania i funkcjami premium, 2 TB miejsca na dane i wiele innych. Korzyści jest więc naprawdę sporo.

Nie ma też co się załamywać. Google cały czas najpierw wprowadza tego typu innowacje dla płatnych użytkowników, by po jakimś czasie wprowadzić je również do wersji darmowej. Oczywiście nie mamy pewności, że w tym przypadku też tak będzie, ale są na to spore szanse.