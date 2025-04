Tanio to już było. PS5 drożeje w Polsce!

Sony oficjalnie podnosi ceny PlayStation 5

W obliczu trudnych warunków ekonomicznych, w tym wysokiej inflacji i wahań kursów walut, SIE podjęła trudną decyzję o podniesieniu rekomendowanej ceny detalicznej (RRP) konsoli PlayStation 5 na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA), Australii i Nowej Zelandii.

– czytamy w oficjalnym ogłoszeniu Sony Interactive Entertainment. Zaktualizowane ceny detaliczne PS5 obowiązują od 14 kwietnia, czyli od… teraz. O ile więcej będziemy musieli zapłacić?

W Polsce zapłacimy więcej za konsolę, ale i tak mamy nieco „szczęścia”

W Europie i Wielkiej Brytanii najnowsza konsola firmy z Kraju Kwitnącej Wiśni podrożała dość odczuwalnie, ale — co ciekawe — skok cen dotknął wyłącznie wersję Digital Edition. W UK mówimy o wzroście na poziomie 40 funtów, a w strefie euro o 50 euro, co oznacza, że obecnie trzeba zapłacić odpowiednio 429,99 funtów lub 499,99 euro za konsolę bez napędu. Taka zmiana powinna oznaczać dla polskich graczy wzrost ceny o około 200 zł, chociaż może się okazać, że będzie to nawet więcej.

Wystarczy spojrzeć na ceny z premiery, by zrozumieć, jak duża jest skala obecnych podwyżek. W Europie i Wielkiej Brytanii model PS5 bez napędu optycznego kosztuje dziś aż o 100 euro lub 70 funtów więcej niż w dniu debiutu — kiedy to można go było kupić za odpowiednio 400 euro lub 360 funtów. To znaczący skok, biorąc pod uwagę, że nie mówimy o nowym modelu z dodatkowymi funkcjami, a o tej samej konsoli, która zadebiutowała w 2020 roku; niemal 5 lat temu.

Co ciekawe, podwyżki są bardzo selektywne i nie wszędzie obejmują ten sam sprzęt. Podczas gdy w Europie i Wielkiej Brytanii cena klasycznej wersji z napędem pozostaje bez zmian (co spotkało się ze sporym i słusznym niezrozumieniem wśród graczy), w Australii, Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce wzrosty dotknęły już obu wariantów konsoli.

W Australii standardowa PS5 zdrożała o 80 dolarów australijskich względem ceny premierowej (z 750 do 830 AUD), a edycja cyfrowa aż o 150 dolarów (z 600 do 750 AUD). Jeszcze mocniejszy wzrost odczuli gracze z Nowej Zelandii — tam klasyczny model PS5 kosztuje teraz o 130 dolarów nowozelandzkich więcej niż wcześniej (z 820 do 950 NZD), a Digital Edition podrożała aż o 210 NZD — z poziomu 650 do 860 NZD.

Tanio… w sumie nigdy nie było, ale jest tylko coraz drożej. Okazuje się, że nierówna walka z pre-orderami i scalperami pod koniec 2020 roku była warta świeczki.

Źródło: PlayStation Blog