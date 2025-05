Elektrody na wypasie. Naukowcy ponownie zaskoczyli z akumulatorową rewolucją

Akumulatorowa rewolucja tam, akumulatorowa rewolucja tu i… no cóż, lata lecą, a kolejne osiągnięcia naukowców w tym sektorze zwykle trafiają na naukową kupkę wstydu, z której to nic nie jest przekuwane na rzeczywistość. Czy tak będzie i tym razem? Oby nie, bo w tym nieustannie zmieniającym się krajobrazie technologii akumulatorowych, najnowszy przełom może na nowo zdefiniować standardy magazynowania energii.

Przełom w akumulatorach, czyli +85% energii dzięki elektrodom z metalowej włókniny!

Naukowcy tym razem opracowali innowacyjne podejście, które może znacząco poprawić wydajność akumulatorów litowo-jonowych, a więc podstawowych źródeł zasilania współczesnej elektroniki i pojazdów elektrycznych. Kluczowe w tym przełomie jest zastosowanie metalowych włóknin (z angielskiego: metal fleeces) w elektrodach, które to mogą doprowadzić do powstania akumulatorów o wyższej gęstości energetycznej i szybszym ładowaniu. Sam pomysł jest więc prosty i sprowadza się do integracji metalowych włóknin z elektrodami. Te włókniny, złożone z cienkich metalowych włókien, tworzą trójwymiarową strukturę wewnątrz elektrody, a taka architektura pozwala nie tylko na znaczne pogrubienie elektrod (nawet dziesięciokrotnie względem tradycyjnych), ale także poprawia przepływ jonów litu, co jest kluczowe dla efektywnego ładowania i rozładowywania akumulatora.

Kluczowe znaczenie ma tutaj odkrycie wcześniej nieznanego mechanizmu transportu jonów. Gdy jony litu wchodzą w interakcję z metalową włókniną, tworzą tzw. warstwę podwójną Helmholtza. W tej warstwie jony mogą przemieszczać się nawet 56 razy szybciej niż w tradycyjnym elektrolicie, a taki właśnie szybki przepływ jonów umożliwia zachowanie krótkiego czasu ładowania i to nawet mimo zwiększonej grubości elektrody. Dlatego też skutki tej technologii mogą być przełomowe, bo akumulatory z elektrodami z metalowej włókniny mogą osiągnąć do 85% wyższą gęstość energetyczną w porównaniu do obecnych rozwiązań. Dlatego też poza przemysłem motoryzacyjnym, technologia ta może znaleźć zastosowanie w elektronice przenośnej oraz systemach magazynowania energii odnawialnej.

Tego typu osiągnięcie np. w przypadku pojazdów elektrycznych przekłada się na dłuższy zasięg oraz krótszy czas ładowania, a więc rozwiązuje dwie największe bolączki potencjalnych użytkowników. Co więcej, sam proces produkcyjny elektrod z włókniny jest prostszy i tańszy, dzięki czemu może obniżyć koszty wytwarzania nawet o 30–40%, a gdyby tego było mało, wymaga mniej miejsca w zakładach produkcyjnych. Oznacza to również, że możliwość produkcji wydajniejszych i tańszych akumulatorów mogłaby znacząco przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii, oferując skuteczne sposoby ich przechowywania.

Chociaż technologia wciąż znajduje się na etapie badań, to jej potencjalne korzyści są oczywiste. Integracja metalowych włóknin w strukturze elektrod stanowi bowiem poważny krok naprzód w przezwyciężaniu ograniczeń tradycyjnych akumulatorów. Czas jednak pokaże, czy nie jest to rewolucja z rodzaju tych, o których słyszymy po raz pierwszy i ostatni.