ASUS prezentuje ROG Falcata, dwuczęściową klawiaturę dla hardkorowego gracza  

ROG Falcata została zaprezentowana na targach Computex 2025

Pierwsze, co już może nam dać powiew świeżości, to jej podział na 75%, co pozwala graczom korzystać z lewego modułu klawiatury, zwalniając miejsce dla ręki obsługującej mysz, co jest szczególnie istotne dla fanów sieciowych strzelanek i nie tylko. Z pewnością choćby dlatego z chęcią sprawdziłbym, jak działa ten rozłam w praktyce.

Nowa klawiatura ASUS Falcata wprowadza przełączniki ROG HFX V2 z czujnikami efektu Halla, gwarantującymi precyzję na poziomie 0,01 mm, co oznacza natychmiastową reakcję na każde naciśnięcie i brak opóźnień. Dodatkowo, głośność klawiatury dopracowano dzięki warstwowemu systemowi tłumienia, co sprawia, że pisanie jest ciche, a jednocześnie daje poczucie stabilności.

Aby nie było problemu z czasem reakcji, jeśli już zwracamy uwagę do graczy lubujących się w strzelankach, Falcata zapewnia wszechstronną łączność, umożliwiając wybór między bezprzewodowym trybem ROG SpeedNova 8K (niska latencja 8 kHz) a połączeniem USB-C dla zerowych opóźnień. Dodatkowo, dzięki nowej platformie online, czyli Gear Link, profile i ustawienia oświetlenia są zapisywane w chmurze, co ułatwia dostęp do nich z dowolnego miejsca.

Przy takim sprzęcie nie mogło zabraknąć czegoś takiego, jak specjalny “Zone Mode”, który poprawia wydajność w grach, optymalizując matryce klawiszy i eliminując ghosting, niezależnie od szybkości naciskania. Pełna personalizacja jest możliwa dzięki indywidualnemu podświetleniu RGB każdego klawisza. Spodziewamy się, że ten specjalistyczny sprzęt trafi do sprzedaży na początku lipca 2025 roku, i niestety cena nie jest jeszcze znana.