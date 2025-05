Najszybsze słuchawki na świecie? Bowers & Wilkins połączył siły z McLarenem

Edycja specjalna słuchawek na 10-lecie współpracy

Pi8 McLaren Edition to najnowszy owoc współpracy Bowers & Wilkins z McLarenem, która trwa od 2015 roku. Słuchawki bazują na flagowym modelu Pi8, ale wyróżniają się unikalnym designem inspirowanym estetyką McLarena. Szarość Galvanic Grey w połączeniu z pomarańczowym akcentem Papaya — ikonicznym kolorem marki — nadaje im charakteru rodem z toru wyścigowego.

Model dołącza do rodziny produktów McLaren Edition, w której znajdują się już cenione słuchawki Px8 McLaren Edition oraz głośnik Zeppelin McLaren Edition. Premiera zbiega się z obchodami 10. rocznicy partnerstwa z McLaren Automotive, które niedawno rozszerzono o współpracę z zespołem McLaren Formula 1 — Bowers & Wilkins jest teraz oficjalnym partnerem audio także ekipy F1.

Dźwięk na najwyższym poziomie

Serce Pi8 McLaren Edition to technologia znana z podstawowego modelu Pi8, który zdobył uznanie za jakość dźwięku hi-res. Słuchawki oferują czyste, szczegółowe brzmienie, które — podobnie do wszystkich produktów marki — mają zadowolić nawet najbardziej wymagające uszy. Producent obiecuje zaawansowaną jakość dźwięku poprzez precyzyjne odwzorowanie detali dzięki nowoczesnym rozwiązaniom akustycznym. Do tego mają wyróżniać się wygodą i trwałością — ich ergonomiczne dopasowanie i wysokiej jakości materiały mają zapewnić komfort nawet przy długim użytkowaniu.

Do tego Bowers & Wilkins gwarantuje stabilną łączność. Funkcja bezprzewodowej retransmisji dźwięku (Wireless Audio Retransmission) ma zagwarantować niezawodne połączenie bez opóźnień. Choć technologia jest tu kluczowa, design również gra ważną rolę. Kolorystyka i detale inspirowane McLarenem sprawiają, że słuchawki przyciągają wzrok i są gratką dla fanów motoryzacji. To sprzęt, który łączy funkcjonalność i wyrobioną już renomę B&W z wizualnym charakterem supersamochodów. Henrik Wilhelmsmeyer, Chief Commercial Officer, McLaren Automotive, komentuje:

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition podkreślają dekadę naszej współpracy. Od 2015 roku łączymy innowacyjne wzornictwo i wysokie osiągi naszych supersamochodów, w tym McLarena GT i niedawno zaprezentowanego McLarena W1, z wyjątkową jakością dźwięku Bowers & Wilkins. Nowa edycja oznacza ekscytujący postęp w naszej współpracy i podkreśla nasze wspólne wysokie standardy w zakresie luksusowego wzornictwa i wydajności.

Partnerstwo z historią

Od 2015 roku Bowers & Wilkins z McLarenem pracują nad systemami audio do supersamochodów McLarena, takich jak McLaren GT czy najnowszy McLaren W1. W tym ostatnim zastosowano technologię Continuum Cone, znaną z flagowych głośników Bowers & Wilkins serii 800 Diamond, co pokazuje, jak blisko inżynierowie obu firm współpracują, by osiągnąć perfekcję. Firma zaznacza, że rozszerzenie partnerstwa o McLaren Formula 1 to naturalny krok. Świat wyścigów wymaga precyzji i wydajności, co wpisuje się w filozofię Bowers & Wilkins, zainspirowaną przez założyciela marki, Johna Bowersa. Inżynierowie audio współpracują z zespołem McLarena, by dostarczać rozwiązania dźwiękowe na najwyższym poziomie, zarówno w samochodach, jak i poza nimi. Giles Pocock, wiceprezes ds. marketingu marki, Bowers & Wilkins, komentuje:

Jesteśmy podekscytowani możliwością ponownej współpracy z zespołem McLarena. Ta reimaginacja naszych wielokrotnie nagradzanych wkładek dousznych jeszcze bardziej podnosi poziom naszej długoterminowej współpracy, łącząc niepowtarzalne DNA projektowe McLarena z naszymi wiodącymi w branży produktami audio, aby stworzyć przyciągającą uwagę wersję naszego Pi8. Cieszymy się, że Bowers & Wilkins i fani McLarena będą mogli zobaczyć, jak zostanie ona przyjęta.

Ile za taką przyjemność trzeba zapłacić? Cena z górnej półki, ale bez tragedii

Pi8 McLaren Edition to propozycja dla tych, którzy cenią jakość dźwięku, ale też szukają sprzętu z charakterem i — nie ukrywajmy — są fanami McLarena, entuzjastami Formuły 1 czy miłośnikami motoryzacji. To nie jest produkt dla przeciętnego użytkownika, ale takim nigdy nie miał być i nie w takich klientów celuje B&W — to słuchawki dla audiofilów ze słabością do motoryzacji.

To wiąże się zatem z wysoką ceną, chociaż i tak zdaje się, że mogło być zdecydowanie gorzej. Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition zostały bowiem wycenione na 449 funtów lub 499 euro, czyli ponad 2 tysiące złotych. Zakładałbym, że w naszym kraju będziemy musieli zapłacić za te słuchawki około 2 500 PLN.

Źródło: Bowers & Wilkins, McLaren