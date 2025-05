Lekki i mocny. Ten eMTB redefiniuje pojęcie elektrycznego roweru górskiego

W równie dynamicznie, co niepokojąco rozwijającym się świecie e-MTB, rowerzyści nieustannie szukają idealnego połączenia mocy, wagi i zwinności. Dążenie do stworzenia elektrycznego roweru górskiego, który będzie równie lekki i zwinny jak klasyczny sprzęt, a jednocześnie zapewni wspomaganie podczas wymagających podjazdów, doprowadziło do wielu przełomów technologicznych. Producenci przesuwają granice, by stworzyć maszyny, które świetnie radzą sobie na różnorodnych trasach i odpowiadają na zróżnicowane potrzeby nowoczesnych riderów. Wśród nich pojawiła się właśnie nowość, która może zrewolucjonizować rynek, a mianowicie model Pivot Shuttle SL/AM, który ma łączyć lekkość rowerów trailowych z wydajnością pełnowymiarowych e-MTB.

To może być przełom w świecie eMTB. Czym zachwyca rower Pivot Shuttle SL/AM?

Pivot Cycles zaprezentował model Shuttle SL/AM jako hybrydę lekkiego Shuttle SL i bardziej agresywnego Shuttle AM. Efekt? Wszechstronny rower do jazdy w górach, który jest dopasowany do różnych stylów i warunków. Oczywiście nie jest to byle e-bike, a potwierdza to obecność ramy z włókna węglowego, 150-mm skoku tylnego zawieszenia oraz 160-mm skoku widelca przedniego. Obeznani z górskimi rowerami elektrycznymi docenią też obecność 29-calowych obręczy, regulowanej geometrii (kąt główki ramy: 64,1°–64,5°, kąt rury podsiodłowej: 76,5°–76,9°) oraz oczywiście systemu wspomagania.

Czytaj też: Elektryczne rowery dręczy problem, o którym się nie mówi. Rewolucja zjadająca własny ogon

Podczas gdy renomowany silnik Bosch Performance Line SX (moc szczytowa 600 W, moment obrotowy 55 Nm) mówi sam za siebie, 400-Wh zintegrowany akumulator już aż tak nie zachwyca, ale taka to jest już cena niskiej wagi rzędu około 18 kg. Można jednak znacznie rozszerzyć tę pojemność, sięgając po opcjonalny 250-Wh extender. Taki duet nie jest zresztą przypadkiem, bo Shuttle SL/AM stara się gwarantować naturalne odczucia z jazdy, eliminując wrażenie toporności typowe dla wielu e-MTB.

Czytaj też: Rowery elektryczne w Polsce z dofinansowaniem. Kiedy rusza program i ile wynosi dopłata?

Geometria i zawieszenie modelu Pivot Shuttle SL/AM zostały zoptymalizowane pod kątem jazdy all-mountain. Efekt? Te modele mają być stabilne na zjazdach, a jednocześnie efektywne na podjazdach. Pamiętajmy jednak, że sama możliwość regulacji geometrii dzięki obecności mechanizmu flip-chip pozwala dostosować charakterystykę roweru do preferencji użytkownika i konkretnych tras. Jeśli z kolei idzie o najważniejsze wyposażenie, producent zdecydował się zaoferować trzy wersje Shuttle SL/AM z identycznym systemem wspomagania i ramą, bo:

Ride Eagle 70/90 napęd SRAM Eagle 90

amortyzacja Fox Performance

koła DT Swiss Hybrid H1900 Pro XO Eagle Transmission napęd SRAM XO Eagle Transmission

amortyzacja Fox Factory

wyższej klasy komponenty Team XX Eagle Transmission napęd SRAM XX Eagle Transmission

topowa amortyzacja Fox Factory

najwyższej klasy komponenty

Czytaj też: Rowerowa rewolucja czy prestiżowy eksperyment? Bianchi E-Vertic FX otwiera nowy rozdział dla legendy

Ceny tych modeli zaczynają się od 8000 dolarów i kończą na ponad 12000 dolarów, więc do tanich elektrycznych rowerów górskich ewidentnie nie należą. Trudno się temu jednak dziwić, bo jeśli wierzyć producentowi, Pivot Shuttle SL/AM to starannie zaprojektowany kompromis pomiędzy lekkością a wszechstronnością. Na papierze jest więc godny segmentu premium.