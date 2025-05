Po co komu nowa Tesla? Ten elektryczny samochód był ulepszany przez całe pięć lat

Przecięcie zaawansowanych technologii z nowoczesnym designem dało początek nowej generacji pojazdów, które mają dostarczać wyjątkowych wrażeń. Te samochody nie tylko oferują zaawansowane funkcje, lecz także uczą się, adaptują i ewoluują razem ze swoimi użytkownikami. Co ważne, ten przełom nie dotyczy wyłącznie wielkich graczy, bo stosunkowo nowe marki również odważnie kształtują rynek, rzucając wyzwanie uznanym liderom. Elektryczny sedan P7 jest tego świetnym przykładem, jako że właśnie doczekał się nowej generacji, która powstawała przez całe pięć lat.

Nowa generacja XPENG P7 ma wyznaczać standardy aut elektrycznych

Chiński producent pojazdów elektrycznych XPENG zapowiedział właśnie nową generację swojego sportowego sedana P7, który ma stanowić znaczny krok naprzód względem swojego poprzednika. Został zaprojektowany przez Rafika Ferraga, a więc twórcę oryginalnego P7, a wedle zapewnień “łączy w sobie sztukę, dynamikę i zaawansowaną technologię”. Z zewnątrz samochód prezentuje sobą zamiłowanie do minimalizmu i nowoczesności. Opływowy przód i ciekawie poprowadzony tył, to nie tylko próba wyróżnienia modelu na rynku, ale też dążenie do poprawy aerodynamiki samochodu, co w przypadku elektrycznych modeli jest kluczowe do zachowania wysokiego zasięgu.

Nowy P7 został oparty na 800-woltowej platformie elektrycznej, która umożliwia szybkie ładowanie i to nie byle jakie, bo według producenta auto może naładować się od 10% do 80% w zaledwie 29 minut. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi z kolei nawet 576 km, co czyni go praktycznym zarówno w mieście, jak i na dłuższe podróże. Na osiągi również nie można narzekać, bo od 0 do 100 km/h samochód przyspiesza w ledwie 3,9 sekundy. Gdyby tego było mało, nowa generacja P7 korzysta z opracowanego przez XPENG układu sztucznej inteligencji, który zapewnia inteligentne i płynne prowadzenie. Dzięki systemowi Turing Smart Driving i zaawansowanemu kokpitowi, model ten ma nie tylko oferować wiele, ale też wręcz wyznaczać nowy kierunek dla elektrycznych aut sterowanych przez sztuczną inteligencję.

XPENG planuje wprowadzenie nowego P7 na rynek chiński w trzecim kwartale 2025 roku, a jego cena początkowa ma tam wynosić około 300000 juanów (około 157000 zł). Marka zamierza także coraz bardziej rozszerzać swoją obecność na rynkach zagranicznych, dostosowując ofertę do lokalnych potrzeb. Obecnie XPENG działa w ponad 30 krajach, co świadczy o jego ambicjach stania się światowym liderem inteligentnej mobilności. Więcej szczegółów na temat nowej generacji P7 dostaniemy z kolei “wkrótce”.