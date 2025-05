Ups! Google zdradza karty przed I/O 2025

Google przedwcześnie zdradza sekrety Material 3 Expressive

Gigant z Mountain View opublikował obszerny wpis na blogu, wcześniej niż zamierzał, a w nim wyjaśnił założenia Material 3 Expressive (M3 Expressive). Chociaż post został już usunięty, jego kopię udało się zapisać w Archiwum Internetu, bo jak wiadomo – w internecie nic nie ginie. Co prawda, obrazy nie są widoczne w tej wersji, ale redaktorzy 9to5Google zdołali je przechwycić.

We wspomnianym wpisie firma wyjaśnia, że M3 Expressive to filozofia projektowania, która ma na celu “inspirować emocje, komunikować funkcje i pomagać użytkownikom w osiąganiu ich celów“. “Fundamentalnymi” elementami tego designu są “kolor, kształt, rozmiar, ruch i zawartość“. Elementy te mogą być wykorzystane do “zwrócenia uwagi na to, co najważniejsze w interfejsie“. Google opisuje M3 Expressive jako “najbardziej przebadaną aktualizację systemu projektowania Google w historii“. Następnie firma szczegółowo wyjaśnia podjęte decyzje i powody, dla których uznała za konieczne wprowadzenie tej zmiany w designie:

Material 3 Expressive narodziło się z badań – nie w stylu analizy 41 odcieni niebieskiego, gdzie decyzje projektowe były delegowane do danych, ale w wyniku wspólnych dociekań obejmujących badania, projektowanie i inżynierię. W 2022 roku nasza stażystka badała odczucia użytkowników Material Design w aplikacjach Google. Po wspomnieniu o swoich wstępnych wnioskach kolegom w monachijskiej piwiarni, wywołała ogólnofirmową debatę projektową: Dlaczego wszystkie te aplikacje wyglądają tak podobnie? Tak nudno? Czy nie ma miejsca na zwiększenie wyrazistości?

Te pytania skłoniły zespół do zastanowienia się nad kolejną ewolucją Material Design. Gigant technologiczny twierdzi, że przeprowadził “46 oddzielnych badań z setkami projektów i ponad 18 000 uczestników z całego świata”. Niektóre z tych badań obejmowały:

Śledzenie wzroku: Analiza, na czym użytkownicy skupiali swoją uwagę.

Analiza, na czym użytkownicy skupiali swoją uwagę. Ankiety i grupy fokusowe: Ocena emocjonalnych reakcji na różne projekty.

Ocena emocjonalnych reakcji na różne projekty. Eksperymenty: Gromadzenie opinii i preferencji.

Gromadzenie opinii i preferencji. Użyteczność: Sprawdzanie, jak szybko uczestnicy rozumieli i potrafili korzystać z interfejsu.

Dzięki tym badaniom firma odkryła, że “uczestnicy byli w stanie dostrzec kluczowe elementy interfejsu nawet 4 razy szybciej” podczas korzystania z M3 Expressive. Google, chcąc to zilustrować, pokazał porównanie obecnego interfejsu Gmaila z koncepcją interfejsu M3 Expressive. Jednak w tym wszystkim nie chodzi jedynie o użyteczność, bo ekspresyjny design może również wpływać na postrzeganie produktu.

Konkretnie, zaobserwowaliśmy 32% wzrost postrzegania subkultury, co wskazuje, że ekspresyjny design sprawia, że marka wydaje się bardziej relevantna i „na czasie”. Zauważyliśmy również 34% wzrost poczucia nowoczesności, dzięki czemu marka wydaje się świeża i przyszłościowa. Ponadto nastąpił 30% wzrost poczucia nonkonformizmu, co sugeruje, że ekspresyjny design pozycjonuje markę jako odważnego i innowacyjnego lidera, gotowego do zerwania z konwencją – wyjaśnia Google.

Dzięki temu przedwczesnemu ujawnieniu szczegółów Material 3 Expressive wiemy już, jak Google chce odświeżyć Androida i aplikacje, Fakt, że firma skupiła się na emocjach, funkcjonalności i percepcji marki sugeruje, że nadchodzące zmiany będą bardziej znaczące niż tylko kosmetyczne. M3 Expressive w pełnej krasie zobaczymy podczas Google I/O 2025 i wtedy też dowiemy się, które aplikacje jako pierwsze otrzymają ten nowy, ekspresyjny design.