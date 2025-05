Google udostępnia funkcje Project Astra w Gemini Live szerszemu gronu użytkowników Androida

Coraz więcej użytkowników Androida może teraz wzbogacać swoje interakcje z Gemini Live dzięki nowym funkcjom

Podczas konferencji Google I/O 2024 zaprezentowano możliwości Project Astra dla Gemini Live, które pozwalają konwersacyjnemu asystentowi przyjmować multimodalne dane wejściowe z kamery, ekranu i głosu. Te funkcje udostępniania kamery i ekranu zaczęły być wdrażane w tym roku, ale początkowo były ograniczone do użytkowników Gemini Advanced i określonych urządzeń. Google informował o “świetnych opiniach” na temat Gemini Live z udostępnianiem kamery i ekranu, dlatego zdecydował się rozszerzyć tę funkcję na wszystkich użytkowników Androida z aplikacją Gemini.

Czytaj też: Netflix eksperymentuje z AI. Chatbot pomoże znaleźć idealny film lub serial

Jak zapowiedział już gigant, te zaawansowane opcje Gemini Live będą dostępne dla wszystkich użytkowników Androida z aplikacją Gemini w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z obietnicą, coraz więcej doniesień wskazuje na to, że funkcja udostępniania wideo i ekranu staje się dostępna na ich urządzeniach.

Czytaj też: Gemini w końcu przestanie być frustrujące w edycji zdjęć. Zmierza do nas obiecująca nowość

Użytkownik Reddita o nicku gabigtr123 zauważył, że może już korzystać z kamery i udostępniania ekranu w Gemini Live. Wielu innych posiadaczy flagowych smartfonów z Androidem również potwierdziło otrzymanie tej funkcji. Niektórzy sugerują, że wymuszenie zatrzymania aplikacji Google kilka razy może przyspieszyć pojawienie się nowej opcji przy następnym uruchomieniu – ta metoda działa, bo sama zastosowałam ją u siebie, dzięki czemu mogę już korzystać z tych funkcji.

Udostępnianie ekranu Gemini Live możemy uruchomić z poziomu aplikacji Gemini, przechodząc do konwersacyjnego modelu lub wywołując asystenta bezpośrednio na ekranie, co widać na poniższych zrzutach. W interfejsie Gemini Live pojawiły się dwa nowe przyciski: jeden do udostępniania ekranu, a drugi do udostępniania obrazu z kamery.

Czytaj też: Perplexity szykuje przeglądarkę AI. Jeszcze w maju Comet ma wysłać Google Chrome na emeryturę

Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko Androida. Jeśli jesteś użytkownikiem iOS i czekasz na tę funkcję, prawdopodobnie będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość. Google nie udostępnił żadnego harmonogramu dotyczącego tego, kiedy (i czy w ogóle) ta funkcja pojawi się na iOS. Jest to naprawdę pomocne narzędzie, więc mam nadzieję, że ostatecznie trafi również na iPhone’y.