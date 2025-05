Izraelski przepis na rozległą destrukcję. LORA wjechała na pokaz

Wraz z rozwojem technologii precyzja i elastyczność stają się coraz bardziej kluczowe w działaniach wojennych. W miarę jak państwa dążą do wzmocnienia swoich zdolności obronnych, integracja zaawansowanych systemów rakietowych zarówno w operacjach lądowych, jak i morskich sygnalizuje strategiczną transformację. Zmiana ta podkreśla rosnące znaczenie uniwersalnego uzbrojenia, które to jest zdolne do reagowania na zróżnicowane zagrożenia w przeróżnych domenach operacyjnych.

Na czoło tej ewolucji wysuwa się dziś system pocisków balistycznych LORA (Long-Range Artillery). Ten został opracowany przez izraelską firmę Israel Aerospace Industries (IAI) i właśnie zaprezentowany na wystawie obronnej DEFEA 2025 w Atenach. LORA ma łączyć najnowsze osiągnięcia technologiczne z dalekowzrocznym podejściem strategicznym, a ogólny projekt systemu ma z kolei odpowiadać wszelkim wymaganiom współczesnego pola walki, oferując mobilność, precyzję i szybkie rozmieszczenie.

Precyzja i elastyczność zdefiniowane na nowo, czyli LORA na papierze

LORA to naziemny system rakiet balistycznych przeznaczony do zadań artylerii dalekiego zasięgu. Wykorzystywane w nim pociski mogą być odpalane zarówno z mobilnych wyrzutni 4×4, jak i z pokładów jednostek morskich, a następnie rozpoczynać lot do celu oddalonego o minimalnie 90 km i maksymalnie 430 km. Podczas tej podróży ich tor lotu sięga rejonów poza atmosferą, a w fazie terminalnej utrudniają wrogowi ich przechwycenie, agresywnie manewrując. Z kolei o wysoką precyzję (dokładność trafienia na poziomie 10 metrów) ma dbać system naprowadzania oparty na GNSS/INS, ale to wcale nie wszystko, co świadczy o potędze tego systemu.

Kompaktowa konstrukcja LORA umożliwia przewóz czterech szczelnie zamkniętych pocisków na jednej 16-tonowej platformie. Czas przeładowania takiej wyrzutni wynosi mniej niż godzinę, a następnie przygotowanie do strzału sięga poniżej 10 minut. LORA wspiera na dodatek taktykę fire&forget oraz zapewnia pełne pokrycie w zakresie 360° bez ograniczeń azymutowych. Wszystko to sprawia, że LORA oferuje średnim armiom oraz marynarkom wojennym zdolność do precyzyjnych uderzeń z dystansu przeciwko umocnionym lub pilnym celom, ograniczając konieczność użycia kosztownych środków lotniczych.

Kogo interesuje LORA?

Aktualnie Grecja wykazuje rosnące zainteresowanie systemem, wpisując się w szerszy trend rozwoju krajowych lub sojuszniczych zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Indie również zawarły memorandum z IAI i firmą Bharat Electronics Limited (BEL) w sprawie potencjalnego pozyskania systemu, a to akurat sygnalizuje szersze zainteresowanie krajów w regionie Azji i Pacyfiku. Zwłaszcza że firma IAI opracowała także wariant lotniczy o nazwie Air LORA, który to jest przeznaczony do odpalania m.in. z samolotów P-8I należących do marynarki wojennej Indii. Ten wariant umożliwia rażenie celów z większej odległości przy jednoczesnym zwiększeniu przeżywalności platformy.

Chociaż na tę chwilę LORA nie jest jeszcze eksportowana na taką skalę jak np. system ATACMS, to jej szczelne kasetowe pojemniki startowe, niski ślad logistyczny i modułowa konstrukcja czynią ją atrakcyjnym i ekonomicznym rozwiązaniem. Zwłaszcza że LORA to nowoczesny, elastyczny i precyzyjny system rakiet balistycznych dostosowany do zmieniającej się dynamiki współczesnego pola walki, który na dodatek jest wszechstronny. Jego skuteczna integracja z architekturą lądową i morską czyni z niego wartościowy element odstraszania regionalnego, a to akurat coraz bardziej pożądany w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.