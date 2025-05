Home Tech Aromaty w komputerze? ID-COOLING prezentuje kontrowersyjną nowość

Każdy lubi miłe zapachy, a to dlatego, że zapach jest jednym z naszych zmysłów, którym chcemy dogadzać dla lepszego samopoczucia. Co ciekawe, od jakiegoś czasu różne firmy próbują dołączać miły zapach do sprzętów komputerowych. I jasne, jeśli chodzi o taką myszkę ASUS-ową, która też ładnie pachnie, to jeszcze rozumiem, ale dlaczego jest ona w paście termoprzewodzącej, która po nałożeniu i dociśnięciu znika z naszych oczu wraz z zapachem na lata? Co ciekawe, na targach Computex 2025, ID-COOLING zaprezentowało pasty Frost X55 w wersji zapachowej.