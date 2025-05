Joy-Con Switch 2 prawie jak myszka do komputera. Albo i lepszy 

Aplikacja Nintendo Today pokazała, jak kursor precyzyjnie porusza się po menu głównym nowej konsoli

Czytaj też: Panasonic pokazał nowe telewizory. Mają wszystko, aby podbić rynek bez loterii matrycowej

Zainteresowani tematem już widzieli, jak gracze mogą celować w przeciwników bardziej precyzyjnie podczas intensywnej akcji w grze “Metroid Prime 4”. Warto jednak zauważyć, jak nowa demonstracja w aplikacji Nintendo Today pokazuje, że te kontrolery do Switcha 2 dostosowują się do nawigacji po menu handhelda.

Czytaj też: Kolejne problemy Google w Europie. 12 firm ma roszczenia – jest wśród nich jedna polska

Na filmiku widzimy, jak poruszając gałką analogową, można sterować kursorem w menu głównym urządzenia przenośnego i przewijać opcje. Poza tym położenie drugiego Joy-Cona płasko na powierzchni aktywuje tryb sterowania myszą. Oczywiście podniesienie tego Joy-Cona powoduje powrót do standardowego trybu kontrolera, co jest plusem dla intuicyjności tego urządzenia. Dzięki temu ten prosty i uporządkowany ekran główny Switcha 2 prawdopodobnie sprawi, że sterowanie kierunkowe będzie w pełni satysfakcjonujące. W przeciwieństwie do wielowarstwowych systemów operacyjnych, jak Windows, intuicyjny interfejs nie będzie wymagał więcej.

Czytaj też: Tego właśnie potrzebował świat. LegoGPT już tu jest

Dodatkowo, dzięki wygodnemu przyciskowi szybkiego zwalniania i magnetycznym złączom, odłączanie i ponowne mocowanie Joy-Conów jest niezwykle proste. Trzeba jednak tutaj przypomnieć o braku analogowych drążków z efektem Halla, co podważa zapewnienia Nintendo o zwiększonej trwałości tych kontrolerów. Dodatkowo, podczas sesji testowych ergonomia urządzenia budziła zastrzeżenia. Kształt jego peryferiów utrudniał wygodne korzystanie z przycisków w porównaniu do tradycyjnej myszy. Tryb myszy poprawiał precyzję w strzelankach, ale intensywne przesuwanie w “Drag x Drive” okazało się męczące. Niemniej, może to być bardziej problem osób często korzystających z myszek; podobne sytuacje wciąż widać u konsolowców, którzy czasem wolą pada od myszki.