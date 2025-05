Konkurs dla fanów DOOM-a z niesamowitymi prezentami. Skusisz się? 

Szukamy największych fanów DOOM-a w Polsce!

Jak na wstępie napisałem, rusza niezwykły konkurs “Szukamy największego fana Dooma”, organizowany przez Nvidię we współpracy z Bethesdą odpowiedzialną za grę i Komputronikiem. Główną nagrodą jest prawdziwy unikat, czyli komputer inspirowany grą DOOM: The Dark Ages, wyposażony w potężną kartę graficzną GeForce RTX 5080, który robi wrażenie swoim niecodziennym wyglądem.

Oprócz konkursu, grupa zielonych zapowiedziała również rozszerzenie listy gier wspierających ich technologie usprawniające grafikę. Oczywiście chodzi o tegoroczne rozwiązanie DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, które pojawi się w takich tytułach jak: F1 25, Avowed, Everspace 2, Storror Parkour Pro, The Last of Us Part II Remastered, Torque Drift 2 oraz Wreckfest 2. Poza tym, inne tytuły, takie jak Game of Thrones: Kingsroad i Revenge of the Savage Planet otrzymają wsparcie dla technologii DLSS Super Resolution.

Ale wracając do tematu, jak zdobyć taka unikalna obudowę, od której demony robią po gaciach. Konkurs startuje od trzech wyzwań inspirowanych światem Dooma: stwórz mema, pracę artystyczną lub nagraj rozgrywkę. Oczywiście każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich kategoriach, ale wystarczy jedno zgłoszenie! Pięciu najlepszych uczestników z każdego zadania zdobędzie pełną wersję gry DOOM: The Dark Ages oraz zaproszenie do wielkiego finału, gdzie zmierzą się w quizie wiedzy o serii DOOM o główne nagrody.

Główną nagrodę w konkursie stanowi autorski komputer w kształcie legendarnej broni Skullcrusher z gry DOOM: The Dark Ages. Za powstanie tej broni niosącej zagładę nie tylko w grze, ale też w wydajności PC-towej odpowiada Łukasz Maczuga, czyli CzugA, który poświęcił na ten projekt niemal półtora miesiąca. Przy okazji należy podkreślić, że do stworzenia tego dzieła użył ponad 14 kilogramów filamentu, a sam druk 3D trwał ponad 500 godzin. Gotowy model osiąga imponującą długość 110 centymetrów. W jego wnętrzu drzemie potężna karta graficzna GeForce RTX 5080, wspierająca rozgrywkę najnowszymi technikami graficznymi, w tym NVIDIA DLSS 4. Całość uzupełnia efektywne chłodzenie wodne oraz ruchome elementy, dodające realizmu tej unikalnej konstrukcji. Historię powstawania i efekt końcowy możecie obejrzeć poniżej.