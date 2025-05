Najlepszy prezent na komunię? Laptopy MSI z kartami graficznymi GeForce RTX 5000

Laptopy MSI łączą przyjemne z pożytecznym. Czy to nie idealny prezent na komunię?

Od eleganckiego i lekkiego Thin, przez designerskiego Cyborga, aż po potężną Katanę czy legendarnego Titana z kartą RTX 5090. MSI ma w swojej ofercie całą masę różnych laptopów, które nadają się idealnie na komunijny prezent. Dlatego właśnie nowa kampania marketingowa firmy Do nauki i dawania nauczki wrogom to nie tylko chwytliwe hasło, a przemyślana oferta z myślą o klientach, którzy mają różne potrzeby. Widać to po tym, że każdy konsument znajdzie w niej laptop dopasowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dziecka, ale MSI poszło nawet o krok dalej w ułatwieniu nam dokonania wyboru.

Na stronie producenta (link) możecie skorzystać z interaktywnego konfiguratora. Kilka kliknięć w nim wystarczy, aby uratować się od kilkugodzinnego przeszukiwania modeli i porównywania ich ze sobą. Nawet jeśli technologia to nie Twoje drugie imię. Pytania są z kolei proste, bo sprowadzają się m.in. do:

Czy użytkownik bardziej potrzebuje laptopa do nauki, czy do gier?

Czy zależy mu na mobilności, czy dużym ekranie?

Czy ma ulubione gry?

MSI wychodzi więc do nas z pomocną ręką, ale to nie koniec tego, co firma ma do zaoferowania na ten wyjątkowy czas. Po zakupie laptopa objętego promocją (modelu z serii Thin, Cyborg i Katana) klient otrzyma bowiem czek BLIK o wartości 100 zł na dowolne inne zakupy. Innymi słowy, kupujesz i na dodatek zarabiasz – takie promocje nie są częste.

Sprzęt dla najbardziej wymagających – MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-477PL

Zanim przejdziemy do konkretnych serii laptopów, rzućmy okiem na to, co dziś oferuje marzenie każdego gracza i dlaczego to właśnie sprzęt firmy MSI jest godny uwagi. Tak się bowiem składa, że miałem okazję spędzić kilka ostatnich tygodni z laptopem MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-477PL, czyli sprzętem dla tych, którzy nie mają zamiaru chodzić na żadne kompromisy. Wszystko sprowadza się do jego specyfikacji, która jest po prostu topowa.

Połączenie 18-calowego panelu Mini LED o fenomenalnej jakości 4K+/120 Hz i prawie 1000-nitowej jasności szczytowej, flagowej karty graficznej GeForce RTX 5090, 24-rdzeniowego procesora Intel Core Ultra 9 285HX i 64-GB zestawu pamięci operacyjnej (RAM), to po prostu coś, co redefiniuje raz na zawsze zarówno pracę w wymagających programach, jak i zabawę w najnowsze gry. Spójrzcie tylko na to, co dokładnie umożliwia taka specyfikacja:

Potęga Titan 18 HX AI A2XWJG-477PL w grach bierze się przede wszystkim z karty graficznej. Ta nie tylko jest flagowym modelem na rynku, ale wspiera również najnowsze technologie, umożliwiające zwiększenie liczby klatek na sekundę nawet o kilkadziesiąt procent. Więcej na ten temat możecie poczytać w naszym artykule dedykowanym właśnie potędze funkcji obecnych w kartach GeForce RTX 5000.

MSI Titan 18 HX AI A2XWJG-477PL nie jest oczywiście sprzętem dla każdego. Świadczy o tym jego wysoka cena, która jednoznacznie ogranicza przeznaczenie tego sprzętu dla najbardziej wymagających, a więc nie tylko graczy pragnących mobilnej potęgi do grania w 4K, ale przede wszystkim twórców 3D, inżynierów, streamerów i grafików, którzy wykorzystają w swojej pracy potęgę RTX 5090 oraz nawet 96 GB pamięci operacyjnej. Wisienką na torcie w tym modelu jest mechaniczna klawiatura Cherry MX, 6-głośnikowy system Dynaudio, Wi-Fi 7 oraz nie jeden, a dwa porty Thunderbolt 5. Innymi słowy, to laptop, który będzie wam służył przez bardzo, ale to bardzo długo.

Nie wszystko dobre, co jest Titanem

Nie każdy potrzebuje flagowego Titana, żeby cieszyć się grami, rozwijać pasje i ogarniać codzienną naukę. MSI doskonale o tym wie i dlatego poza absolutnym topem, po którego sięgną nieliczni, ma też świetnie sprawdzające się laptopy jako pierwszy poważny sprzęt do nauki, gier i kreatywnej zabawy. Thin, Cyborg czy Katana – każda z tych serii odpowiada na nieco inne potrzeby, ale wszystkie z nich łączy jedno: jakość, styl i gotowość na więcej niż tylko szkolne obowiązki.

MSI Thin – lekki, zwinny i zawsze gotowy

Jeśli szukasz laptopa, który sprawdzi się zarówno w szkolnych obowiązkach, jak i w rozrywce, a przy tym nie przytłoczy wagą, hałasem ani ceną, to poznaj MSI Thin. To idealny wybór do wszystkiego, bo nauki, gier, filmów, montażu wideo czy przeglądania internetu. Wszystko to w rozsądnej cenie i eleganckim wydaniu — odcieniu Cosmos Gray.

MSI Thin to laptop, który nie szuka rozgłosu, a po prostu robi swoje. Waży zaledwie 1,86 kg, mierzy 21,7 mm grubości i działa cicho nawet pod obciążeniem. Pod jego minimalistyczną obudową kryje się karta graficzna GeForce RTX 4050 lub RTX 3050 oraz procesor Intel Core i7 12. lub 13. generacji, czyli zestaw, który radzi sobie bez problemu z popularnymi grami, lekcjami online, montażem filmików czy streamowaniem na Twitchu.

Ekran 15,6” Full HD z odświeżaniem 144 Hz pozwala płynnie grać i komfortowo oglądać filmy, a łączność Wi-Fi 6E dba o stabilny dostęp do internetu. Do tego system DTS i Hi-Res Audio sprawia, że dźwięk z gier i muzyki ma zupełnie nowy poziom jakości, nawet bez zewnętrznych głośników.

MSI Cyborg – równie futurystyczny, co przyszłościowy

W przypadku laptopów MSI Cyborg ich nazwa to nie tylko nazwa, a zapowiedź przyszłości wolnej od problemów ze sprzętem. Wyglądają tak, jakby przybyły prosto z cyberpunkowego uniwersum, ale nie są zabawkami czy pytaniem “co by było gdyby”, a laptopami zbudowanymi na solidnych filarach technologicznych. Obecna w nich półprzezroczysta obudowa, neonowe akcenty czy podświetlane klawisze WASD, to elementy, które wyróżniają właściciela z tłumu, ale to nie wszystko. Pod tą futurystyczną obudową kryje się bowiem konfiguracja, która bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami i codzienną pracą.

Najlepiej wyposażony laptop MSI Cyborg łączy w sobie procesor Intel Core i7 13. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z obsługą technologii DLSS 3 i Ray Tracingiem. Co to oznacza? Ano to, że właściciel takiej zaawansowanej bestii będzie mógł zagrać we wszystkie gry z najwyższej półki w wysokiej jakości, a do tego pracować bez zmartwień nawet w tych bardziej wymagających aplikacjach. Dodajmy do tego 15,6-calowy ekran Full HD 144 Hz, system audio Nahimic czy aplikację MSI Center, która pozwala w łatwy sposób zarządzać wydajnością i temperaturami, a tak oto otrzymamy sprzęt potężny, choć nieprzesadzający z wielkością. Cyborg waży bowiem tylko 1,98 kg i mierzy niespełna 22 mm grubości, dzięki czemu to laptop, który można spokojnie wrzucić do plecaka i zabrać na zajęcia, LAN party albo weekendową podróż.

MSI Katana – potężny, gotowy do boju

Jeśli Cyborg to odważny wizjoner na codzienne trudy, to seria Katana jest już zaprawionym w boju wojownikiem. Te laptopy są jeszcze solidniejsze i większe. Mają do zaoferowania 17,3-calowy ekran Full HD o odświeżaniu na poziomie 144 Hz czy wizualnie powalającą klawiaturę RGB z czterema strefami podświetlenia. Zostały stworzone nie tylko do długich sesji gamingowych czy pracy na pełnych obrotach, przez co wyglądają i działa jak sprzęt z wyższej półki, choć ich cena nadal mieści się w granicach rozsądku.

W środku znajdziemy nawet kartę graficzną GeForce RTX 4060 oraz procesor Intel Core i7 12. generacji, czyli duet, który pozwala grać w najnowsze gry bez kompromisów. Za jego chłodzenie odpowiada z kolei system Cooler Boost 5 z dwoma wentylatorami i sześcioma ciepłowodami, który to dba o stabilność nawet w trakcie najbardziej wymagających rozgrywek. Z kolei dzięki obecności portu HDMI 2.1 czy łączności Wi-Fi 6 laptop bez problemu współpracuje z zaawansowanymi monitorami i nigdy nie rozłączy was z szybkim Internetem.

Świetny laptop za dobre pieniądze? Katana 17 B13VFK-841XPL to jest to!

Nie każdy potrzebuje flagowego Titana, ale każdy zasługuje na porządny sprzęt do nauki i grania. MSI Katana 17 B13VFK-841XPL to właśnie laptop stworzony z myślą o użytkownikach, którzy szukają solidnego sprzętu do nauki, pracy i grania, ale nie chcą wydawać fortuny. To model, który idealnie łączy gamingowy charakter z uniwersalnością zastosowań, przez co sprawdzi się zarówno przy codziennych obowiązkach, jak i przy wieczornej sesji z ulubioną grą. Stylowa, czarna obudowa, 4-strefowe podświetlenie klawiatury RGB i wyróżnione klawisze WASD od razu zdradzają jego dynamiczny, gamingowy rodowód.

Sercem laptopa jest 10-rdzeniowy procesor Intel Core i7-13620H wspierany przez 16 GB pamięci DDR5 oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci GDDR6. To konfiguracja, która poradzi sobie wzorowo nie tylko w codziennych cyrowych zadaniach, ale też w najnowszych grach, edycji wideo czy pracy z grafiką 3D. Zwłaszcza że obecność karty GeForce RTX gwarantuje obsługę technologii DLSS 3, Ray-Tracing oraz NVIDIA Reflex, co zapewnia nie tylko lepszą grafikę, ale nawet płynność w grach.

Na szczególną uwagę zasługuje 17,3-calowy ekran Full HD o odświeżaniu 144 Hz, który oferuje dużą przestrzeń roboczą i komfort oglądania, niezależnie od tego, czy pracujesz, uczysz się, czy grasz. Matowa powłoka matrycy niweluje odblaski, a związana z nią technologia IPS zapewnia dobre kąty widzenia i naturalne odwzorowanie kolorów. Za stabilność działania w długich sesjach odpowiada system chłodzenia Cooler Boost 5, który to połączył dwa wentylatory ze wspólnym ciepłowodem dla CPU i GPU.

Laptop oferuje także 1 TB szybkiego dysku SSD PCIe 4.0, który gwarantuje błyskawiczny dostęp do danych, szybkie ładowanie gier i systemu, ale to nie wszystko. Katana 17 B13VFK-841XPL zapewnia też dostęp do m.in. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, audio Hi-Res z technologią Nahimic 3D oraz kompletu najpotrzebniejszych portów (a w tym HDMI 2.1 i USB-C z DisplayPort). MSI Katana 17 to więc znakomity wybór dla uczniów, studentów, początkujących graczy i rodziców szukających funkcjonalnego, nowoczesnego sprzętu – np. na komunijny prezent. To laptop, który łączy wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, w rozsądnej cenie.

Laptop MSI na komunię? Lepszego prezentu nie znajdziesz

Komunia to dla wielu dzieci okazja do zrobienia pierwszego kroku w “poważny” cyfrowy świat. Właśnie dlatego warto, aby prezent z tej okazji nie tylko cieszył, ale też rozwijał — wspierał naukę, rozbudzał pasje i pozwalał zanurzyć się w świecie nowoczesnej rozrywki. Firma MSI doskonale rozumie te potrzeby i dlatego w swojej ofercie przygotowała laptopy, które łączą funkcjonalność, wydajność i atrakcyjny design, a przy tym są dostępne w różnych przedziałach cenowych. Dzięki temu rodzice mogą łatwo dobrać sprzęt, który będzie jednocześnie praktyczny i ekscytujący dla młodego użytkownika. Seria Thin to lekka i mobilna opcja dla młodych użytkowników, Cyborg przyciąga futurystycznym stylem i solidną mocą obliczeniową, a Katana to prawdziwy gamingowy kombajn – większy, mocniejszy, gotowy na wszystko.

Zwłaszcza dziś zakup laptopa MSI objętego promocją to nie tylko inwestycja w sprzęt, ale też realna korzyść finansowa. Producent oferuje bowiem czek BLIK o wartości 100 zł do wykorzystania na dowolne zakupy. To atrakcyjny dodatek, który sprawia, że zakup laptopa staje się jeszcze bardziej opłacalny. W praktyce oznacza to, że dajesz prezent dziecku i jednocześnie zyskujesz coś dla siebie, a to akurat sytuacja, w której obie strony są wygrane.