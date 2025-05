Home Tech Macie GPU z serii ROG ASTRAL? ASUS dodał Wam nową funkcję

Macie GPU z serii ROG ASTRAL? ASUS dodał Wam nową funkcję

Zapewne każdy z was majstrował przy komputerze stacjonarnym lub miał z nim do czynienia i wie, jak czasami upierdliwe potrafi być wsadzenie podzespołu do złącza. Części z was możliwe, że nawet udało się nieprawidłowo docisnąć komponent, na tyle, że sprzęt nie widział nowego sprzętu, tak jak mi wymiana pamięci RAM w laptopie. A jak się sprawa ma przy modelach ASUS ROG Strix GeForce RTX 5090, których imponująca wielkość może wpłynąć na opadanie?