Marzy Ci się nowe spojrzenie na generowanie obrazów? Nvidia ma coś dla Ciebie 

Od teraz generowanie obrazów AI jest teraz szybsze, łatwiejsze i dokładniejsze

Czytaj też: Pierwsze plotki o układzie AMD SoC Ryzen Z2 AI Extreme dla przenośnych komputerów do gier

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod przekształcania tekstu w obraz, które często zawodzą, gdy twórcy potrzebują precyzyjnych ujęć kamery, określonego rozmieszczenia elementów lub zmian w układzie scen, Nvidia prezentuje nowy szablon generatywnej AI. Łączy on sceny 3D z generowaniem obrazów opartym na sztucznej inteligencji w zautomatyzowanym procesie, co znacząco przyspiesza kreatywną pracę z wykorzystaniem kart graficznych GeForce RTX.

Czytaj też: PlayStation Plus Essential na maj. Uzależnisz się od tego indyka!

Omawiany wzorzec jest gotowy do użycia i daje twórcom intuicyjną kontrolę nad strukturą, układem i perspektywą obrazu bezpośrednio w aplikacji Blender, bez konieczności stosowania skomplikowanych ustawień czy wielokrotnego podawania promptów.

Nowy szablon od grupy zielonych przyspiesza generowanie obrazów wspomaganych przez sztuczną inteligencję i zapewnia:

gotowy proces z dokumentacją i dodatkowymi materiałami – ustrukturyzowana podstawa do generowania obrazów AI z obrazów 3D, ze szczegółowymi instrukcjami „krok po kroku”, przykładowymi plikami i wstępnie skonfigurowanym środowiskiem usprawniającym konfigurację

kod źródłowy i aplikację demonstracyjną – pakiet zawiera konfigurowalny kod źródłowy dla użytkowników z doświadczeniem w programowaniu, przykładowe dane oraz demo, pokazujące jak zintegrować środowisko ComfyUI z narzędziami kreatywnymi

zoptymalizowaną wydajność na komputerach z RTX AI – oparta na mikroserwisach NVIDIA NIM, przyspieszana przez zestaw narzędzi TensorRT oraz format precyzji obliczeniowej FP4, zapewniająca szybkie generowanie obrazów na lokalnym sprzęcie.

Jeśli jesteś ciekaw prostszego sposobu, jak działa ten nowy szablon, możesz obejrzeć to na tym filmiku.

NVIDIA AI Blueprint dostępny jest do pobrania z tej strony.

Czytaj też: Google szykuje “ekscytujące” nowości Gemini. Poznamy je już wkrótce

Od teraz zapewnia uproszczone, gotowe do użycia rozwiązanie, a wszystko, czego potrzeba do rozpoczęcia pracy, jest zawarte w jednym, wygodnym pakiecie, zapewniającym bezproblemową konfigurację i natychmiastową efektywność. Dzięki niemu nie będziesz musiał zastanawiać się, które modele AI, procesy czy sieci kontrolne należy wykorzystać.