PlayStation Plus Essential na maj. Uzależnisz się od tego indyka!

Marzec i kwiecień w najniższym wariancie PS+ rozpieszczały graczy. Świeżutkie i głośne Dragon Age: The Veilguard, naprawdę przyjemne Sonic Colors: Ultimate i nostalgiczne, ale równie cenione Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. W kwietniu za to pojawiły się takie gry jak RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre i Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory — nieco gorzej, ale nadal solidnie. W maju jest nieco spokojniej, ale to wcale nie oznacza, że nudno — a wszystko za sprawą najlepszej gry indie 2024 roku! No, ale po kolei: poznaliśmy wszystkie gry, które od 6 maja będą dostępne do pobrania.

Czytaj też: Nvidia DLSS z nowymi tytułami — biblioteka dla graczy się rozszerza

Źródło: PlayStation

PlayStation Plus Essential — maj 2025. Pełna rozpiska

ARK: Survival Ascended | PS5 (cena w PlayStation Store: 189 zł)

Kultowy survival w nowym wydaniu, zbudowany od podstaw na silniku Unreal Engine 5. Trafiamy na tajemniczą wyspę, gdzie walka o przetrwanie to codzienność — od polowania i budowy schronienia, po oswajanie prehistorycznych bestii i unikanie innych graczy. Nowa wersja to nie tylko ulepszona grafika i fizyka, ale też lepsza optymalizacja, nowe systemy i rozbudowane możliwości modowania. To wymagająca, ale satysfakcjonująca przygoda, w której każda decyzja może oznaczać życie lub śmierć.

Balatro | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 69 zł)

Oficjalnie najlepsza gra indie 2024 roku. Zaskakujący miks pokera i roguelike’a, który szturmem zdobył serca graczy. Z pozoru prosta gra karciana szybko ujawnia swoją głębię dzięki mechanice kombinowania talii, zbierania jokerów i zdobywania coraz bardziej szalonych bonusów. Każda partia to zupełnie inne wyzwanie, pełne ryzyka, decyzji i satysfakcji z dobrze rozegranych kart. Minimalistyczna oprawa graficzna skrywa niezwykle wciągającą rozgrywkę, od której trudno się oderwać, nawet jeśli wcześniej nie miało się styczności z pokerem.

Czytaj też: Te dźwięki przeszły do historii. Zaskakująca decyzja Biblioteki Kongresu

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 99 zł)

Brutalna, dynamiczna i stylizowana na retro strzelanka osadzona w mrocznym uniwersum Warhammera 40K. Gracz wciela się w lojalnego Kosmicznego Marines, który z bolterem w ręku przedziera się przez hordy heretyków i demonów Chaosu. Gra to list miłosny do klasycznych FPS-ów lat 90., łącząca pixel-artową oprawę z nowoczesnym feelingiem strzelania i efektowną akcją. To propozycja dla fanów krwawej rozwałki, ale też dla tych, którzy szukają dynamicznej i bezkompromisowej rozrywki w klimatach sci-fi.

Czytaj też: Gwiezdne wojny spotykają się z XCOM. Star Wars: Zero Company zapowiedziane!

Łączna wartość gier w tym miesiącu to 357 zł (chociaż uwzględniając promocje w momencie pisania tego tekstu — 307,50 zł), więc pod tym względem jest to najsłabszy wynik od dawna. Ogólnie może nie ma fajerwerków jak w zeszłych miesiącach, ale nadal jest naprawdę solidnie. Balatro przede wszystkim robi tu robotę — i jeśli jeszcze jakimś cudem nie graliście, to koniecznie dajcie szansę.

Źródło: PlayStation Blog