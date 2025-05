Home Tech Masz sporo urządzeń z Bluetooth? Ta aktualizacja może Cię zainteresować

Bluetooth jest najpowszechniejszą bezprzewodową technologią komunikacyjną krótkiego zasięgu. Kogokolwiek nie zapytam, łączy się dzięki niej z wieloma urządzeniami. Choć najpopularniejszą wersją, jaką można spotkać wśród znajomych, z pewnością jest ta 5.4, to już od zeszłego roku rozpoczęto prace nad wersją 6. Zgodnie z nową polityką firmy aktualizacje zyskały nowy, szybszy cykl – dwa razy w roku, co umożliwia częstsze i bardziej spójne dostarczanie ukończonych funkcji, sprzyjając szybszej innowacji i ciągłym udoskonaleniom w całym ekosystemie Bluetooth. Zgodnie z nowym harmonogramem na stronie producenta pojawiła się nowa wersja Bluetooth® Core Specification 6.1. Jeśli jesteś tym zainteresowany, zapraszam do artykułu.