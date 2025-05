Home Tech Wymarzone ekrany OLED już blisko. LG Display rozwiązuje wieloletnią zagadkę

Południowokoreańska firma technologiczna LG Display, specjalizująca się w produkcji paneli wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD) i organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED), będąca jednym z przodujących światowych producentów paneli wyświetlaczy, ogłosiła ostatnio, że została pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie zweryfikowała wydajność na poziomie komercjalizacji niebieskich paneli OLED fosforyzujących na linii produkcyjnej masowej. Co to dla nas oznacza? Zapraszam do artykułu.