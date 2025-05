Masz stary Fire TV? Netflix ma dla Ciebie złe wieści

Od 3 czerwca 2025 roku nie będzie już można korzystać z serwisu Netflix na urządzeniach Fire TV pierwszej generacji

Urządzenie Amazon Fire TV to odtwarzacz multimedialny do przesyłania strumieniowego (streaming media player), który ma na celu zamianę każdego telewizora z portem HDMI w smart TV lub rozszerzenie możliwości już istniejącego smart TV. Są to małe, kompaktowe urządzenia przypominające pendrive’a, które podłącza się bezpośrednio do portu HDMI w telewizorze. W zestawie zazwyczaj znajduje się też pilot zdalnego sterowania, niektóre opcje również oferują sterowanie głosem Alexa.

Te pomocne urządzenia pierwszej generacji usprawniające stare telewizory w Smart TV stracą wsparcie od 3 czerwca, jak informuje Netflix. Moim zdaniem nie ma się co złościć, ponieważ są to urządzenia z dekadą na karku, a ta platforma streamingowa, jak każdy, chce się rozwinąć.

Netflix nie wyjaśnia swoich powodów, ale domyślamy się, że te pierwsze urządzenia Fire TV po prostu nie mają mocy obliczeniowej ani odpowiedniego oprogramowania, aby obsługiwać nowoczesne kodeki i technologie. Poza tym firma Amazon już od dawna nie dostarcza aktualizacji oprogramowania ani zabezpieczeń dla tych bardzo starych modeli. Oznacza to, że utrzymywanie kompatybilności z nimi staje się dla platformy nieopłacalne i technicznie niemożliwe.

Dla tych, którzy cenią sobie te urządzenia, polecam zakup nowszych modeli. Znając politykę firmy Amazon, zaoferuje ona zniżki na nowsze modele Fire TV Stick, zwłaszcza w obliczu takich zmian.