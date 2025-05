One UI 7 znów sprawia problemy. Użytkownicy Galaxy S23 skarżą się na usterki po aktualizacji

Użytkownicy Galaxy S23 skarżą się na drastyczny spadek żywotności baterii po aktualizacji One UI 7

Wprowadzanie najnowszej odsłony nakładki systemowej Samsunga, One UI 7 opartej na Androidzie 15, na urządzenia z serii Galaxy S23 rozpoczęło się niedawno i niestety, podobnie jak w przypadku wielu tegorocznych aktualizacji, nie obyło się bez komplikacji. Część użytkowników zgłasza znacząco szybsze rozładowywanie się baterii po instalacji nowego oprogramowania, co wywołało ożywioną dyskusję na forach Reddit i społeczności Samsunga.

Sama aktualizacja One UI 7, która wprowadza przeprojektowany interfejs użytkownika oraz funkcje Galaxy AI, od samego początku borykała się z problemami. Zaledwie po kilku dniach od rozpoczęcia stabilnego wdrażania Samsung musiał je wstrzymać, ze względu na rażący błąd powodujący brak możliwości odblokowywania urządzeń. Został on co prawda szybko rozwiązany, ale jeśli liczyliście na to, że potem wszystko już pójdzie z górki, to się myliliście. Chociaż nowa wersja oprogramowania dopiero przed kilkoma dniami zaczęła trafiać na modele z serii Galaxy S23, to już sprawia ich właścicielom problemy.

Posiadacze Galaxy S23, S23+ i S23 Ultra masowo wyrażają swoje zaniepokojenie pogorszeniem się czasu pracy na baterii po aktualizacji. Jeden z użytkowników Reddita, korzystający z S23, skarżył się na konieczność ładowania telefonu “wielokrotnie w ciągu dnia” przy lekkim użytkowaniu aplikacji Reddit i YouTube’a. Problem nie dotyczy wszystkich, bo jak można przeczytać w sieci, w niektórych przypadkach odnotowano nawet poprawę żywotności baterii w porównaniu do One UI 6. Warto jednak pamiętać, że problemy z nadmiernym zużyciem baterii i przegrzewaniem po aktualizacjach nie są niczym nowym w świecie Androida – dotykają nawet flagowe urządzenia. Uważa się, że duże aktualizacje resetują optymalizację baterii urządzenia, która przez dni uczy się wzorców użytkowania, takich jak preferencje aplikacji czy czas korzystania z ekranu.

Jak informuje Sammobile, zwiększone zużycie baterii powinno ustąpić po kilku tygodniach użytkowania, gdy system stopniowo nauczy się ponownie wzorców użytkowania. To wyjaśnienie jest dobrze znane sfrustrowanym użytkownikom, którzy kontaktowali się z firmą lub szukali rozwiązań w Internecie. Mimo wszystko trudno nie czuć frustracji, gdy takie problemy pojawiają się w kontekście mocno opóźnionej aktualizacji. Po długim oczekiwaniu na nową wersję systemu, zamiast oczekiwanej poprawy, część użytkowników doświadcza pogorszenia kluczowego aspektu, jakim jest czas pracy na baterii. Miejmy nadzieję, że Samsung szybko zareaguje na te zgłoszenia i dostarczy aktualizację naprawiającą te niedogodności lub chociaż się do nich odniesie.