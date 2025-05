Nadchodzi potężny średniak? OnePlus Nord 5 zdradza swoje tajemnice

Wyciek specyfikacji OnePlus Nord 5. Smartfon imponuje chipsetem i baterią

Po ubiegłorocznej premierze OnePlus Nord 4, zbliżamy się nieuchronnie do debiutu jego następcy – OnePlus Nord 5. Nowy przeciek od informatora na platformie X ujawnia kluczowe elementy specyfikacji tego nadchodzącego smartfona, zapowiadając nam naprawdę obiecujący model ze średniej półki cenowej, który może zaskoczyć wydajnością dzięki nowemu chipsetowi Dimensity oraz imponującą baterią. Przyjrzyjmy się więc bliżej szczegółom.

Według przecieku, OnePlus Nord 5 zostanie wyposażony w płaski ekran OLED o rozdzielczości określanej jako “1,5K” i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nie zabraknie również czytnika linii papilarnych wbudowanego w wyświetlacz. Po stronie procesora czeka na nas niespodzianka – jeszcze nieogłoszony Dimensity 9400e. Ma to być nieco słabsza wersja flagowego Dimensity 9400, co i tak oznacza znaczący wzrost wydajności w porównaniu do Snapdragona 7+ Gen 3, który napędzał poprzednika.

W kwestii aparatów, Nord 5 ma oferować 50-megapikselowy główny obiektyw z OIS, 8-megapikselowy ultraszerokokątny oraz aparat do selfie 16 Mpix. Te parametry wydają się identyczne jak w Nord 4, ale niewykluczone, że producent pokusi się tutaj o ulepszenia sensorów, a także o dodatkowe zmiany „pod maską”, takie jak funkcje sztucznej inteligencji, których zadaniem będzie ulepszać zdjęcia. Za zasilanie odpowie oczywiście bateria na bazie krzemu, dzięki czemu możemy liczyć na wzrost pojemności do imponujących 7000 mAh z 5500 mAh w poprzednim modelu. Nowe urządzenie obsłuży również ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Zgodnie z przeciekiem, smartfon będzie miał szklany tył i plastikową ramkę, podwójne głośniki oraz emiter podczerwieni.

Jeśli chodzi o ceny, tutaj też pojawiły się wzmianki. W Indiach cena OnePlus Nord 5 ma oscylować w okolicach 30 000 rupii indyjskich, co według dzisiejszego kursu przekłada się na około 355 dolarów amerykańskich lub około 1340 złotych. To wszystkie szczegóły, które wyciekły do tej pory, ale spodziewamy się znacznie więcej informacji o Nord 5 w nadchodzących tygodniach, w miarę zbliżania się do jego premiery.