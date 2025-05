Home Tech Oppo Reno 14 nadchodzi. Znamy szczegóły premiery

W ostatnich tygodniach przybywało plotek na temat średniopółkowych modeli Oppo Reno 14, co wskazywało na rychłą premierę. Ta w końcu została potwierdzona za pośrednictwem chińskich blogerów technologicznych, którzy zaczęli udostępniać zaproszenia na wydarzenie, co rozwiewa wszelkie wątpliwości co do daty wydarzenia.