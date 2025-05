Problemy po majowej aktualizacji Galaxy A56. Smartfony Samsunga wpadają w pętle restartów

Aktualizacja Galaxy A56 powoduje bootloop. Znamy proste rozwiązanie

Wielu użytkowników smartfonów Samsung Galaxy A56 zgłasza problemy z bootloopem (niekończącym się restartem telefonu) po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji oprogramowania. Choć sama aktualizacja nie jest obszerna i miała wprowadzić drobne ulepszenia, w tym możliwość uruchamiania Gemini poprzez długie naciśnięcie przycisku zasilania, dla niektórych okazała się katastrofalna w skutkach, sprawiając, że ich urządzenie praktycznie nie nadaje się do użytku.

Problem jest szeroko omawiany w sieci, m.in. na Redditcie czy oficjalnym forum społeczności Samsunga, wywołując frustrację wśród posiadaczy Galaxy A56, dotkniętych tą usterką. Ich telefony utknęły w pętli inicjalizacji, wyświetlając ekran ładowania z “zębatkami” i odmawiając pełnego uruchomienia. Co ciekawe, ta sama aktualizacja trafiła na modele Galaxy A26 i A36, gdzie podobne problemy nie są zgłaszane, więc ciężko powiedzieć, co w tym przypadku poszło nie tak.

Jednak dla użytkowników sama przyczyna problemu nie jest tak istotna, jak jego rozwiązanie. Nie ma się co zresztą dziwić, w końcu z powodu usterki wielu z nich nie może w ogóle korzystać z telefonu. Na szczęście, choć Samsung jeszcze oficjalnie nie odniósł się do problemu, użytkownicy odkryli prosty i skuteczny sposób na jego obejście. Nie wymaga on drastycznych środków, takich jak przywracanie ustawień fabrycznych (co skutkowałoby utratą danych).

Jak naprawić bootloop w Galaxy A56?

Wyłącz telefon.

Wyjmij kartę SIM.

Uruchom telefon ponownie , przytrzymując jednocześnie przyciski zmniejszania głośności i zasilania , aż urządzenie się zrestartuje.

, przytrzymując jednocześnie przyciski , aż urządzenie się zrestartuje. Gdy system operacyjny się załaduje i pojawi się ekran główny, włóż ponownie kartę SIM.

Ta metoda została potwierdzona przez wielu użytkowników na różnych forach i okazała się skuteczna. Mimo że nie jest to oficjalne rozwiązanie Samsunga, pozwala uniknąć kasowania danych z urządzenia, czyli tego, czego wiele osób boi się najbardziej.

Jak zwykle, usterka nie dotyczy wszystkich posiadaczy Galaxy A56. Większość zgłasza pomyślne zainstalowanie aktualizacji bez żadnych problemów. Mimo to zgłoszeń jest na tyle dużo, że budzi to obawy co do procesu testów beta i ogólnej stabilności pakietu oprogramowania. Chociaż ten konkretny problem ma łatwe rozwiązanie, dobrze wiemy, że nie wszystkie błędy po aktualizacjach są tak proste do naprawienia. Warto więc poczekać tydzień lub dwa po udostępnieniu nowej wersji oprogramowania i sprawdzić opinie innych użytkowników w internecie, zanim pobierzemy aktualizację i zainstalujemy ją na swoim sprzęcie.