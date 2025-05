Problemy z kartami RTX 50 nadal trwają. Nvidia wydaje kolejne łatki

Sterowniki nie zawierają żadnych nowych optymalizacji specyficznych dla gier, ale oferują wiele poprawek błędów dotyczących konkretnych gier i aplikacji

Parę tygodni temu mieliśmy do czynienia ze sterownikami, które poza masą poprawek i optymalizacji wprowadziły pełne wsparcie dla modelu RTX 5060 Ti. Niestety, zaraz po tym pojawiły się dwa hotfixy próbujące naprawić to, co wciąż nie działało. Według grupy “zielonych” było to podyktowane wieloma opiniami od użytkowników.

Cała ta sytuacja, od poziomu problemów z najnowszą serią RTX 50 i do tego masa błędów oraz napraw, przypomina trochę gry w wersji early access (wczesny dostęp), co jest trochę ironiczne. Na szczęście, z każdym następnym sterownikiem ilość błędów powinna się zmniejszać. Oto co tym razem ma do zaoferowania najnowszy sterownik:

Naprawiono losowe crashe w grach takich jak Black Myth: Wukong (podczas transformacji), Red Dead Redemption 2 (przy uruchamianiu w trybie DX12), Horizon Forbidden West (po wczytaniu zapisu), Dead Island 2 (po aktualizacji do sterownika 576.02) oraz Resident Evil 4 Remake (dotyczące migotania tekstur tła).

Usunięto problem powodujący szary ekran przy konfiguracjach z wieloma monitorami oraz migotanie/artefakty cieni w niektórych grach po aktualizacji do sterownika 576.02. Naprawiono również potencjalne crashe gier podczas kompilowania shaderów po aktualizacji do poprzedniej wersji sterownika.

Rozwiązano problem z migotaniem świateł w nocy w grze Forza Horizon 5 oraz artefakty na torze w benchmarku i nocnych wyścigach w Forza Motorsport.

Naprawiono obniżone taktowanie GPU w stanie bezczynności po aktualizacji do sterownika 576.02 (dotyczy również RTX 50).

Naprawiono chwilowe migotanie obrazu podczas pracy w trybie DisplayPort 2.1 z wysoką częstotliwością odświeżania.

Naprawiono awarie programu Lumion 2024 na kartach GeForce RTX 50 podczas wchodzenia w tryb renderowania.

Poza tymi naprawami pozostało jeszcze sporo do zrobienia, ale jeśli doświadczałeś problemów wymienionych na liście naprawionych błędów, zaleca się aktualizację do tej wersji sterownika. Znajdziesz go pod tym tym linkiem.